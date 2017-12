Se você por acaso ainda acha o nome de Giannis Antetokounmpo algo estranho, é bom ir se acostumando com a sopa de letrinhas. O desempenho do grego de 22 anos nestes dez primeiros dias de temporada mostra que, depois de quatro anos em uma evolução meteórica na liga, o ala do Milwaukee Bucks está pronto para brigar pelo título de melhor jogador da NBA.

Em cinco jogos, Giannis é o líder da liga em pontos marcados, o décimo segundo que mais agarra rebotes (o primeiro não-pivô), o vigésimo que mais distribui assistências para seus companheiros e o quinto que mais rouba bolas dos adversários. É o único jogador de toda a liga a figurar entre os 20 melhores de cada fundamento. Feito que nem Lebron James, um dos jogadores mais completos da história do basquete, conseguiu ao longo da sua carreira até então.

Antetokounmpo na verdade é isso, algo que nunca se viu antes, uma evolução da versatilidade física que tomou conta do basquete desde que Lebron James se consolidou como o melhor jogador desta era. Atletas que fazem de tudo em quadra, com tamanho para dominar o garrafão e agilidade para driblar um time inteiro. Giannis está no patamar seguinte: 2,11 metros, 4 centímetros a menos do que Shaquille O’Neal, por exemplo, mas com a capacidade de atravessar a quadra com apenas um quique de bola, dada a sua velocidade e o tamanho das suas passadas. A sua envergadura de 2,26 metros, uma das maiores da NBA inteira, fazem com que ele seja praticamente onipresente no jogo, com habilidade de sobra para armar o jogo e defender a própria cesta.

.@giannis_an34 DECISIVO nos dois lados da quadra para dar a vitória aos @Bucks! Que noite do "Greek Freak". #FearTheDeer pic.twitter.com/pJdfs9ELFO — NBA Brasil (@NBABrasil) October 22, 2017

Essa imponência física foi o que fez o Milwaukee apostar nele quando ainda era jogador da segunda divisão grega – um lugar que, convenhamos, não é dos mais comuns para se garimpar uma futura estrela da NBA. Mas o biotipo era especial o bastante para fazer valer o risco de perder uma escolha de primeiro round de draft naquela aposta. Hoje, indiscutivelmente Giannis é o mais brilhante daquela safra de jogadores.

Se era previsível que Giannis evoluiria fisicamente assim (literalmente, já que cresceu cinco centímetros desde sua estreia em 2013), a atual temporada prova que tecnicamente o jogador subiu de patamar. Está no mesmo degrau dos melhores. Até porque a NBA já teve inúmeras aberrações físicas, mas a maioria delas não chegou a vingar.

Com o grego tem sido diferente. Ele entendeu que é imparável no contra-ataque e força todas as jogadas que pode neste tipo de situação. 25% das suas cestas saem com menos de seis segundos no relógio de posse de bola e ele converte nove em cada dez tentativas nestas circunstâncias. Também compreendeu que sua maior habilidade para pontuar é colado à cesta e agora arremessa 71% das vezes a menos de três metros do aro. Um amadurecimento que privilegia seus pontos fortes – algo que estava longe de acontecer nos primeiros anos de carreira.

Esse talento ainda imensurável e a capacidade atlética inédita do grego também desafiam algumas verdades da NBA atual, como a de que o chute de três pontos é uma arma básica para o sucesso – nunca os times arremessaram tanto de fora do arco e o imbatível Golden State Warriors é o maior exemplo disso. Se há um fundamento que Giannis está razoavelmente abaixo da média é o chute de longa distância. E ele sobrevive bem a isso, por enquanto, sem cair no modismo.

No entanto, o jogador é jovem o bastante para, eventualmente, desenvolver esta habilidade. Isso, aliás, é o mais assustador nele: certamente tudo isso ainda não é o auge da sua capacidade. É muito provável que nos próximos anos ainda vejamos um Giannis ainda mais técnico, decisivo e dominante. É bom ir se acostumando com isso.