Como o pior time da NBA tem a maior sequência de vitórias do Leste?

É difícil entender como o time que fez de tudo para entrar na temporada com o pior elenco possível para o momento, que tinha o claro objetivo de ter a pior campanha entre os 30 times da NBA e que faria de tudo para conseguir uma escolha boa de draft no ano que vem esteja agora com cinco vitórias seguidas e registre a maior sequência positiva da conferência Leste do momento. Não era para isso estar acontecendo com o Chicago Bulls. Pelo menos não era o que todos esperavam.

Mas, por mais estranho e contraditório que tudo isso seja, há alguma lógica nisso. E melhor, a sequência indica bons sinais para a franquia. Não é que o time vá se desembestar a ganhar daqui para frente. Não me parece que esse seja o caso. Ainda é muito provável que o time termine a temporada com uma das piores campanhas de toda a liga e vá para o sorteio do draft com boas chances de ficar com uma das três ou quatro primeiras escolhas.

O que me parece mais claro no momento é que os jogadores e a comissão técnica estão, sabiamente, fazendo desta primeira metade da temporada uma espécie de ‘vestibular’ da franquia. Todos os jogadores questionados do elenco sendo desafiados a jogar tudo que podem. Aqueles que melhor entregarem resultados serão agraciados com um lugar no elenco futuro do time ou negociados com outros times em melhor situação.

Alguns parecem não ter muita escolha. Kris Dunn, Lauri Markkanen, Denzel Valentine e Zach Lavine (que, lesionado, ainda não estreou) são as apostas atuais para as próximas temporadas e devem, junto com os calouros que chegarão, formar o núcleo do time para o futuro.

Mas os demais, que vivem num limbo de desconfiança, devem ter o poder de escolher: mostram que podem ajudar na missão de reerguer a franquia fazendo parte do time ou jogam o máximo que podem por algumas semanas, inflam suas estatísticas, aparecem para outros times e viram moedas de trocas mais valiosas do que eram até alguns dias atrás.

É o que parece que está para acontecer com Nikola Mirotic, MVP do time nas últimas partidas. Antes da bola subir nesta temporada, o montenegrino naturalizado espanhol saiu na mão com o colega de time Bobby Portis em um treino. A treta foi tensa a ponto de Portis esmurrar o ala caído no chão e mandá-lo para o hospital para construir os ossos da cara. Portis foi suspendo por oito partidas e Mirotic ficou um mês e meio se recuperando da surra.

Diante do mal estar, Mirotic pediu para que trocassem Portis, o que a franquia se recusou a fazer naquele momento. O próprio Nikola não podia ser trocado porque renovou contrato e tem que ficar na equipe até metade de janeiro, pelo menos. Ou ele voltava, ou ficaria encostado um bom tempo. Com uma situação engessada, foi convencido a voltar a jogar.

Por mais que os reports digam que os dois fizeram as pazes, se desculparam e tudo mais, acho mais provável que o front office tenha feito a cabeça de ambos que, quanto melhor jogassem agora, mais chances teriam de limparem a barra e conseguirem ir para um time melhor em alta – caso um deles fosse negociado logo após o incidente, é provável que o Bulls só conseguisse um troco ruim e mandasse o jogador para um time em baixa, afinal, ninguém quer um problema no vestiário.

O tanto de bolas que Mirotic chutou, o número de rebotes que roubou e as poucas assistências que deu são algumas das pistas que indicam que ele está mais tentando se valorizar individualmente – com a anuência do resto da equipe – do que tentando, de fato, liderar a equipe para uma campanha vitoriosa. Aconteceu que o time deu sorte de jogar bem e vencer.

Para o Chicago, isso é razoavelmente bom. Mesmo que vitórias signifiquem menos bolinhas de ping pong no dia do sorteio do draft, acho que é mais inteligente testar de verdade seus jogadores, desafiá-los a ponto de entender quem aguenta o tranco de levantar a equipe nos próximos anos e, se possível, valorizá-los para conseguir mais escolhas de draft por trocas.

É provável também que o time não mantenha o mesmo fôlego das últimas partidas – foi uma das equipes que menos jogou até agora – e volte a perder naturalmente em breve, mesmo com todo o esforço do seu elenco.

Mesmo assim, ainda acho isso mais saudável do que abrir mão completamente da competitividade. Não que o Chicago tenha feito tudo certo no seu processo de reconstrução a partir do zero – não fez! -, mas a sensação é que o plano está saindo melhor do que a encomenda. Talvez seja essa a melhor maneira de ‘tankar’. O resultado nós veremos ao longo da temporada.