Kerr desrespeitou o Suns ao deixar seus jogadores comandarem o time?

Anteontem o Golden State Warriors venceu o Phoenix Suns por 129 a 83. E não tem nada de extraordinário no melhor time da NBA nos últimos anos atropelar um dos piores, se não fosse pelo fato de que Steve Kerr, técnico do atual campeão, delegou aos próprios jogadores a responsabilidade de comandar o time na partida.

O técnico e seus assistentes estavam na beira da quadra, chamavam as substituições, formalmente pediam os tempos técnicos, mas na hora de orientar os atletas em quadra, deixavam para que os próprios jogadores fizessem o serviço. O que se viu, foi Draymond Green (machucado), Andre Iguodala e David West desenhando as jogadas a cada tempo técnico, conversando com os colegas nas pausas e orientando os jogadores sobre suas funções na partida. Foi desrespeitoso com o Suns?

Teve quem achasse que sim – jogadores do Phoenix, principalmente -, teve quem dissesse que não – segundo Steve Kerr, Jay Triano, técnico do Suns disse que estava tranquilo quanto a isso no cumprimento pós-jogo que os dois fizeram. Eu, particularmente, não me importo. Não achei nada grave nem preocupante. Desde que você não agrida o outro e seus torcedores, nem acho que é errado ‘subestimar’ o rival. Afinal, o esporte é algo que criamos para as pessoas competirem, medirem quem é melhor, um ganhar e um perder, certo?

Neste caso em especial, acho que Kerr teve uma atitude inteligente pensando no seu time. O Golden State Warriors vem há varias temporadas sendo o melhor time da liga, quase sem rivais. Qual a motivação destes caras em jogar temporadas regulares a fio, 82 jogos por ano, sabendo que o que importa é se sair bem nos playoffs, onde eles invariavelmente estarão?

Após a partida, Kerr justificou que há meses ele sente que os jogadores não reagem mais da mesma maneira às suas intervenções. Que nem ele mesmo aguenta mais ouvir sua própria voz. Por isso, há cerca de uma semana, decidiu que trataria este jogo de forma diferente. Avisou alguns dias antes que deixaria a sessão de vídeo pré-jogo nas mãos de Javale Mcgee e o aquecimento sob a tutela de Iguodala. Que os próprios jogadores cuidariam de se orientar durante o jogo. Tudo como forma de chacoalhar o elenco, de conseguir extrair alguma coisa de caras que já ganharam tudo.

Acho que se a cartada foi fundamental para o time encontrar alguma motivação para a reta final da temporada, para unir o elenco e até reafirmar as lideranças internas do time, pouco importa o quão desrespeitoso possa ter sido. O papel de Kerr não é pensar no bem estar e na moral dos rivais, mas sim no seu próprio time e seus jogadores.

Apesar de ter certeza que Kerr só fez isso porque o rival era o inofensivo Phoenix Suns, ainda não acho que foi uma agressão à franquia. Principalmente porque o técnico tem uma forte ligação com o rival, sabe da importância da franquia e do seu tamanho – esteve por cinco anos na universidade de Arizona, foi draftado pelo Suns, onde jogou por um ano e para onde, quase duas décadas mais tarde, voltou como gerente geral. Certamente ele respeita o time.

Mas é uma atitude parecida quando Gregg Popovich coloca seus reservas para jogarem uma partida, por exemplo. Também o faz pensando única e exclusivamente no seu bem, com a diferença que, no caso do San Antonio Spurs – e de todos os outros que passaram a fazer o mesmo – o torcedor que comprou ingresso ou está dando sua audiência para o jogo ficou privado de assistir o basquete que esperava. Talvez com esse cara, sim, seja uma sacanagem, mas com o rival? Nada.

Aliás, quem se sentiu desrespeitado em Phoenix poderia, antes de mais nada, tentar alguma coisa diferente com seu próprio time, que vem de seis derrotas seguidas, é o a equipe que tem o pior saldo de pontos na competição e foi a que mais vezes perdeu por 40 pontos ou mais na temporada – das oito vezes que isso aconteceu, em quatro foi o Suns que tomou a lavada. Antes de exigir respeito de alguém, o Suns precisa se respeitar.