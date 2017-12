Warriors e Cavs têm pior começo de temporada desde que viraram potências

O campeonato não começou conforme o esperado para Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers. O atual campeão da NBA perdeu em casa para o mediano Detroit Pistons na noite de ontem, o Cavs foi batido pelo sofrível New York Knicks e agora ambos registram seus piores inícios de temporada desde 2013. Naquela época, o Golden State era apenas um embrião do que é hoje e o Cleveland era um dos piores times da NBA, ainda sem Lebron James e Kevin Love.

Apesar da temporada estar apenas começando, o desempenho pouco convincente de ambos é estranho, especialmente porque o Golden State Warriors vem de um título absolutamente incontestável, em que sequer foi incomodado por qualquer rival, e pelos vários reforços que o Cleveland Cavaliers angariou para esta temporada. Se os dois já eram dominantes – pela primeira vez na história dois times repetiram três vezes seguidas uma final da NBA –, esperava-se uma tranquilidade ainda maior nesta temporada regular.

A forma como os times vêm perdendo é razoavelmente alarmante. Das três derrotas do Golden State, apenas a sofrida na partida de estreia, contra o Houston Rockets, pode ser considerada esperada. Perder para o esvaziado Memphis Grizzlies e o disfuncional Detroit Pistons, definitivamente, não estava no script. E das quatro vitórias, três delas vieram de viradas nos últimos minutos (contra Pelicans, Raptors e Wizards). No final das contas, só a partida contra o Mavericks, ganha com uma vantagem confortável, seguiu o roteiro que o time esteve acostumado nos últimos anos – muito pouco para uma equipe que tenta se firmar como uma das melhores de todos os tempos.

O Cleveland Cavaliers vem ainda mais contestado. Perdeu mais e para times, em tese, piores. Além do Knicks, de ontem, foi vencido pelo Brooklyn Nets, duas equipes que entraram no campeonato para disputar as últimas posições da tabela. Ainda foi batido em casa pelo surpreendente Orlando Magic e pelo New Orleans Pelicans.

O time tem o atenuante de estar consideravelmente desfalcado, já que não conta com os armadores titular e reserva, Isaiah Thomas e Derrick Rose, machucados. Além disso, como teve muitas mudanças para a temporada, é natural que demore um tempo para se entrosar. Em todo caso, a franquia já estava acostumada a ser carregada por Lebron James, independente das circunstâncias.

Se discute se, na verdade, os dois times não estão levando a fase regular de classificação, com uma maratona interminável de 82 jogos, nas coxas, guardando fôlego para os playoffs. Com certeza tem um pouco disso também. Mesmo assim, era de se esperar que mais vitórias viessem no piloto automático.

Nas campanhas passadas, mesmo navegando em ritmo de cruzeiro, Warriors e Cavaliers chegaram às suas terceira e quarta derrotas, respectivamente, muito mais tarde no campeonato. Em média, nas últimas quatro temporadas, o time de Curry só perdia sua terceira partida entre a vigésima e a trigésima rodada. A equipe de Lebron só chegava a quatro derrotas depois de quinze jogos.

É verdade que, no geral, os times se reforçaram e que o estilo de jogo dos dois já esteja mais manjado. Os rivais estejam, aos poucos, manjando como defender o ataque implacável do perímetro que os dois times impõe. Ao mesmo tempo, os concorrentes chegam às partidas certamente com mais sangue nos olhos do que Cavs e GSW. Assim, naturalmente a dificuldade será maior mesmo.

Ambos ainda são favoritos para chegarem às finais, com certeza. Mesmo que estejam sofrendo com uma dificuldade incomum e inesperada neste começo de campeonato, são os mais times mais recheados de talentos e com mais bala na agulha para a reta final, daqui seis meses. Mas talvez não sejam tão imbatíveis como nos últimos anos.