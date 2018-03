O vacilo é um pecado imperdoável na disputa pelos playoffs do Oeste

Querer ir para os playoffs depois de anos, ter time para isso, estar disputando uma vaga jogo a jogo e entregar sem qualquer resistência uma partida para o pior time da NBA, que vinha perdendo a 19 rodadas e que vem se esforçando ao máximo para não ganhar é um resultado que não tem desculpa. Se a classificação dos times para o mata-mata dependesse de um julgamento divino sobre o merecimento de ir ou não adiante, a derrota do Denver Nuggets para o Memphis Grizzlies seria um pecado imperdoável e certamente seria suficiente para deixar o time do Colocado de fora da disputa.

Com muitos times empatados ou muito próximos uns dos outros, os vários confrontos diretos serão decisivos, mas uma derrota para um time que, nesta reta final, já está assumidamente perdendo de propósito é até mais preocupante. Nos últimos 10 jogos, nenhum dos rivais diretos do Denver perdeu para um dos times que está ‘tankando’. Não por acaso, é o Denver Nuggets que hoje ocupa a nona colocação – a primeira fora do grupo de classificação.

No ano passado, quem fez dessas foi o Miami Heat. A última rodada da NBA foi aberta com o time da Flórida disputando posição com Indiana Pacers e Chicago Bulls. O Heat até venceu seu jogo final, contra o Washington Wizards e terminou o ano empatado com o Bulls, mas perdeu no critério de desempate. Tivesse vencido em casa contra o moribundo New York Knicks, que tentava ter a pior campanha possível, quatro jogos antes, teria se classificado. Indiana e Chicago não vacilaram e venceram todos os confrontos com times do fundo da tabela no mesmo período.

+ O raro ano em que o San Antonio Spurs foi só mais um, com problemas comuns

+ Como o Indiana se tornou um dos quatro melhores do Leste?

Na temporada atual, o Utah Jazz é o exemplo a ser seguido. Nas últimas 20 rodadas, o time arrancou do meio da tabela, numa situação em que a possibilidade de playoffs já parecia descartada, para hoje ocupar a quinta colocação. Neste período perdeu para Rockets e Blazers apenas – jogos em que a derrota não é nada absurda. Venceu sete vezes rivais de playoffs e outras nove times que estão ‘tankando’. Tivesse entregado uma dessas partidas ganhas por besteira, ainda estaria, mesmo que por pouco, fora do grupo de classificação.

O ponto aqui é que, com poucas rodadas restantes, os jogos fáceis vão se tornando mais escassos. Dos jogos daqui em diante, o Minnesota Timberwolves é quem tem o calendário mais fácil, teoricamente. Enfrenta duas vezes o Memphis, uma vez o Atlanta e uma vez o Dallas. Jazz e New Orleans têm três jogos contra times do fundo da tabela. Nuggets, Spurs e Thunder tem uma partida só, cada.

Em uma decisão que se desenha para ser definida nos critérios de desempate, quem entregar o ouro em uma destas partidas tem muito mais chances de ficar de fora do mata-mata que os demais. É um vacilo que a tabela de classificação jamais vai perdoar.