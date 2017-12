Dennis Rodman quer salvar o mundo da tensão entre EUA e Coreia do Norte

Nada nessa história parece razoável. O presidente completamente maluco de um micro-país até outro dia completamente irrelevante para a geopolítica mundial começa a falar, ameaçar e fazer algumas atrocidades. Outro presidente igualmente insano de outro país, este o maior, mais poderoso e relevante do globo, se inflama, entra na briga e promete acabar com o novo rival. Os dois ameaçam transformar o mundo inteiro em um grande cogumelo nuclear caso o inimigo atravesse a linha imaginária do bom senso – que nenhum dos dois tem. Se o roteiro simplificado da tensão entre Estados Unidos e Coreia do Norte está mais para um enredo de comédia pastelão non-sense da série de filmes do Austin Powers, era de se imaginar que o herói-protagonista escolhido pela comunidade mundial para mediar esta disputa diplomática seja um sujeito tipo Dennis Rodman.

O jogador aposentado, que está com agenda publicitária marcada na China, declarou esta semana que se coloca à disposição dos dois países para mediar uma conversa diplomática entre Donald Trump e Kim Jong-Un.

Great week of humanitarian work in Guam and Tokyo, Japan now just got to Beijing..Guess what’s next? #Peace #Love #NotWar pic.twitter.com/knXJcaWtLb — Dennis Rodman (@dennisrodman) December 10, 2017

Por mais bizarro que isso seja, há um pingo de sensatez na proposta. Rodman deve ser o único cara do planeta que pode se considerar amigo tanto do líder norte-americano quanto do ditador asiático.

Em 2009, Dennis participou de uma versão de celebridades do Aprendiz, programa nos EUA originalmente apresentado por Trump. O ‘verme’ não durou muito tempo, foi demitido pelo político já no quinto programa, mas conseguiu criar uma relação amistosa com o futuro presidente a ponto de ser carinhosamente convidado para a especialíssima versão de ‘celebridades all star’ do reality show, quatro anos mais tarde – quando novamente teve um desempenho fraco e foi um dos primeiros eliminados. No ano passado, quando Trump foi eleito, Rodman fugiu do senso comum da comunidade do basquete – amplamente apoiadora de Barack Obama – e declarou que votaria no republicano, já que eram “amigos de longa data”.

A outra ponta desse triângulo amoroso surgiu quando Rodman foi à Ásia acompanhando uma excursão do Harlem Globetrotters em 2013. Quando o time jogou na Coreia do Norte, Kim Jong-Un decidiu prestigiar o jogo in loco. Assistiu à exibição da beira da quadra, ao lado do ex-jogador do Chicago Bulls e Detroit Pistons. A partir daí, viralizaram fotos dos dois gargalhando na arquibancada. Depois do jogo, os dois ainda jantaram juntos no palácio do líder coreano.

Na oportunidade, Rodman voltou aos EUA dizendo que Kim era um cara espetacular, fã de basquete e que os dois tinham virado grandes amigos. Disse também que merecia um Nobel da Paz por ajudar a esfriar a disputa entre os países. Entre outras idas e vindas para a Coreia do Norte, a relação com os EUA piorou a ponto de Kim Jong-Un ameaçar atacar bases americanas e Donald Trump replicar dizendo que poderia invadir o país, numa tensão inédita entre os dois.

A ideia de Rodman, agora, é que Trump suspenda a resolução vigente desde setembro que proíbe que cidadãos americanos vão até o país coerano para que ele promova a paz entre seus dois amigos. Dennis alega que na sua última viagem já mexeu seus pauzinhos e que não foi coincidência que justamente na última vez que pisou no território de Kim Jong-Un, o país libertou Otto Warmbier, estudante americano que ficou preso por mais de um ano realizando trabalhos forçados por ter roubado um banner propagandista local – o rapaz voltou aos EUA com uma lesão cerebral irreversível e morreu um tempo depois em decorrência disso. O serviço de inteligência dos EUA nega que foi Rodman o pivô da libertação de Warmbier.

Verdade ou não, a amizade dele com os dois líderes e os interesses em comum (os três são figuras polêmicas, egocêntricas, têm gosto duvidoso para penteados, etc) poderiam ajudar em alguma coisa o resto do mundo. Considerando as figuras envolvidas, acho um pouco difícil. Mas se todo o roteiro é surreal, o desfecho pode ser surpreendente. Tomara!