Ainda não confiamos na seleção brasileira. Esse é o sentimento

O Brasil fez por merecer cada grito de gol, apoio e respeito depois que Tite assumiu o comando do time e ele se classificou para a Copa do Mundo da Rússia. Faltando pouco para mais um Mundial, no entanto, ainda desconfiamos da seleção. A ficha caiu às vésperas do jogo amistoso desta terça-feira contra a Alemanha, em Berlim, a pedido do próprio treinador nacional. E a verdade é que não estamos seguros de que o Brasil possa vencer. O fato de Neymar estar fora contribui, mas não é só isso.

Falta ainda alguma coisa. Esse time alemão não deixou pedras sobre pedras no orgulho brasileiro e, talvez, voltamos à condição de “vira-lata” do passado, antes dos cinco títulos que temos em Copas. O brasileiro ainda não vê o Brasil pronto. Por isso, vai torcer com os pés atrás, desconfiado, mesmo sabendo que a Alemanha jogará remendada. O trauma foi grande e deixou marcas profundas.