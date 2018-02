André Jardine deve ser requisitado nesta semana para se aproximar do time principal do São Paulo. O treinador voltou ao clube para organizar melhor o futebol de base do tricolor. Jardine faria a ponte entre o que acontece em Cotia com o departamento de futebol profissional do São Paulo, centralizado no CT da Barra Funda. A intenção é usar e revelar mais garotos. Ele seria também uma espécie de auxiliar-técnico da equipe de cima. A ideia tem o aval do presidente Leco.