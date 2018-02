Derrota para o Corinthians balançou começo de trabalho no Palmeiras

A semana no Palmeiras foi diferente, e isso nada tem a ver com a estreia do time na Libertadores nesta quinta-feira, contra o Junior Barranquilla, pela fase de grupo. O Palmeiras sentiu a derrota para o Corinthians por 2 a 0 no Estadual. Descobriu da pior maneira possível que o time ainda não está pronto. Houve cobranças. Poderá haver mudanças. Roger Machado não é de queimar jogador, mas ele sabe que precisa mexer com o brio de alguns. Dudu é um deles. Os próprios atletas reconheceram que ainda falta aquele algo mais para a equipe na temporada.