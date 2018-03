Sheik pode ser muito mais útil ao Corinthians nas fases decisivas do ano

Quem não gostaria de ter um Emerson Sheik no time? Maduro, sabedor do seu lugar, experiente e importante para os mais novos. O atacante não tem mais o mesmo fôlego que o fez decisivo na Libertadores de 2012 pelo Corinthians, mas ainda tem muita lenha para queimar. Ele não desiste, tem cabeça boa, não precisa mais de mídia e sabe o valor da camisa que defende. Ele não está acabado, longe disso, e seu gol contra o Mirassol num jogo sem graça e preguiçoso provou sua importância para Carille e para o elenco. Emerson será muito mais importante para o Corinthians nas fases agudas dos campeonatos. Tem time mais badalado por aí que não tem um cara como ele no elenco.

É bem provável que Emerson encerre a carreira no Corinthians, e por cima, em grande estilo, e sendo abraçado pelos companheiros, como foi depois do gol no Itaquerão ontem, o seu primeiro nesta nova fase no Parque São Jorge.