Fergie sensualiza durante hino no All-Star Game e internet não perdoa

Que ela é uma diva, ela é. Não discutiremos isso. Emplacar hits, por exemplo, não parece ser um problema. Mas para provar que ninguém é perfeito a Fergie cantou o hino dos Estados Unidos na abertura do All-Star Game 2018.

Nem os telespectadores nem os próprios jogadores pareceram gostar. Pelo contrário, as reações são as mais diversas, mas têm algo em comum: tentar evitar o riso. Sério. Não deve ter sido nada fácil. Stephen Curry quase não aguentou!

Look at their reactions 😂 pic.twitter.com/GAM37U6Kq9

My ear after listening to Fergie “sing” that pic.twitter.com/w4pgp1PU6W

— Roff-A (@MJK_NY31) 19 de fevereiro de 2018