FPF não está disposta a se curvar para a venda de mando de jogos

A Federação Paulista de Futebol não vê com bons olhos a possibilidade de venda de mando de jogo na fase de mata-mata do Campeonato Paulista, que começará neste fim de semana com as quartas de final. Ela já concordou em outras ocasiões, ou melhor, deixou a critério dos próprios times envolvidos. Como os clubes do Interior precisam de dinheiro, sempre, os quatro classificados para enfrentar os grandes do Estado, Bragantino, Novorizontino, São Caetano e Botafogo, poderiam muito bem abrir mão de jogar diante de sua torcida, em sua casa, para levar uma das partidas desta etapa para outros estádios, com a possibilidade de ganhar mais dinheiro. É um fato real. É uma chance quase que única para eles.

Certamente o Azulão teria mais dinheiro se fizesse as duas partidas contra o São Paulo no Morumbi. A chance de arrecadação seria bem maior. Mas a disputa perderia em competitividade. Os torcedores do São Caetano estariam sendo desprezados. E a FPF não está disposta nesse momento a ser acusada de “atrapalhar” o campeonato que ela mesma organiza.