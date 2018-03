Jardine e Diego Aguirre começam a fazer boa parceria no São Paulo

O trabalho ainda não é vistoso, mas a dupla de treinadores do São Paulo, Aguirre e Jardine, começa a se dar bem no banco. Foi ideia de Jardine mandar a campo contra o São Caetano o garoto Lucas Fernandes no lugar de Valdívia, que pediu para sair porque estava machucado. Aguirre, dono da última palavra, acatou a sugestão. Deu certo. O menino deu outra movimentação ao time no segundo tempo, quando o São Paulo fez os dois gols que precisa para se classificar.

Aguirre é o treinador até o fim do ano, em contrato. Pode ficar mais. Na primeira troca de comando, se Aguirre sair ou se for demitido, Jardine assume o posto. Está sendo preparado para isso. Existe a possibilidade, não confirmada, de Aguirre assumir a seleção do Uruguai após a Copa da Rússia. Por isso também a diretoria do São Paulo prepara um treinador formado em casa, com bom conhecimento das categorias de base e agora ganhando experiência no time principal.