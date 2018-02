O dia que Diego Maradona jogou na lama por causa beneficente

A internet nos possibilita coisas maravilhosas. Prova disso é nos depararmos com um vídeo de Diego Maradona jogando uma pelada entre meros mortais, em 1984. O craque estava em sua primeira temporada pelo Napoli, tinha acabado de sair do Barcelona, e aceitou um convite para uma partida que visava arrecadar dinheiro para pagar a cirurgia de uma criança doente e sem condições financeiras.

As imagens de um atleta, considerado por muitos o melhor jogador do mundo, mostrando suas habilidades em um campo elamaçado localizado em um dos bairros periféricos da cidade italiana nos faz repensar os rumos do futebol mundial. Dois anos depois “Dieguito”, esse que aparece sujo de lama da cabeça aos pés, se imortalizaria na Copa do México, em uma conquista histórica.

Críticas à parte, o ponto central desse debate é a posição dos nossos ídolos atuais. Sem discernimento de nacionalidades. Cercados por luxo, carros, dinheiro, festas e salários grotescos, sobra pouco daquele futebol humilde, autêntico e (por que não?) de raiz.