Atacante Luis Fabiano no São Paulo? É pouco provável, mas…

Aos 37 anos, Luis Fabiano rompe seu contrato com o Vasco e se coloca no mercado. Não quer parar. O fato é que sua carreira anda esbarrando no condicionamento físico e em algumas lesões. Todos sabem que ele terá dificuldades para continuar. É bom jogador, sabe fazer gols, mas o físico não o ajuda nesta etapa da carreira. Ele pode imitar Julio Cesar no Flamengo e tentar uma última temporada no São Paulo, seu grande clube. Se isso acontecer, será para depois da Copa do Mundo. Seis meses no Brasileiro.

O presidente do São Paulo vê com bons olhos a volta de Luis Fabiano. Penso que ele jogou mais para a torcida, afinal, trata-se de um ídolo do time. Mas duvido que o atacante volte ao Morumbi. Seu tempo passou. Até lá também, o São Paulo já poderá ter se acertado com o atual elenco. Fica a vontade do jogador e, talvez, uma despedida mais honrosa. Outro caminho pode ser a Ponte Preta, que o revelou. Também seria um último ato digno para Luis Fabiano.