Mais do que revelar garotos, Flamengo se torna máquina de demitir treinador

O técnico da vez na Gávea é Paulo César Carpegiani, demitido após o fracasso do time no Campeonato Carioca. O Flamengo perdeu sua vaga na semifinal para o Botafogo, tido mais fraco entre os quatro do Estado. Então, a diretoria rubro-negra fez o que se esperava dela: demitiu o departamento de futebol inteiro, como se isso fosse resolver o problema. Até o ex-zagueiro Mozer tomou o caminho de casa. Isso explica porque ele ficou tanto tempo em Portugal. Carpegiani permaneceu pouco tempo no cargo, a pedido da própria diretoria quando Rueda foi embora. Agora, é mandado para a rua. O Flamengo se torna um exemplo de má gestão do futebol.

Clube gigante com comportamento de pequeno. Assim, fora da decisão estadual do Rio, o time vai ser “treinado” pelo presidente Bandeira de Mello, que não sabe nada de futebol, como me disse um dia Luxemburgo, lá atrás. Essa turma, alfinetou o treinador, pode entender de finanças, mas não entende nada de futebol dentro de campo. Luxa tinha razão.

O Flamengo volta à estaca zero na temporada de 2018. Está atrás de todos os outros 19 clubes do Campeonato Brasileiro. É ou não é uma má gestão?