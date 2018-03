Morumbi vai ferver se São Paulo for eliminado do Paulistão

Torcedores uniformizados e parte dos cardeais do São Paulo ensaiam um grito diferente, e alto, caso o time perca vaga na semifinal do Campeonato Paulista para o São Caetano. A atual diretoria será responsabilizada, incluindo os executivos do futebol Lugano, Raí e Ricardo Rocha. Vai respingar também no presidente Leco. Os são-paulinos são aceitam ficar fora das semifinais. No primeiro confronto, o time de Aguirre perdeu por 1 a 0. Terá agora de devolver o marcador para decidir nos pênaltis, ou ganhar de dois ou mais gols para se classificar. Não há prorrogação. Nem peso para gols fora de casa. O São Paulo não terá Rodrigo Caio e Cueva, ambos com suas respectivas seleções.