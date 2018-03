Pacote de familiares do Brasil pra Rússia chega perto dos R$ 100 mil/pessoa

A CBF abriu a oportunidade de levar para a Rússia os familiares dos jogadores durante a Copa do Mundo. De acordo com Tite, a presença dos parentes pode ajudar no bom rendimento do time. Nos dias de folga, os atletas poderiam se juntar a filhos, mulheres, pais e mães. Bacana. Ocorre que esse pacote beira os R$ 100 mil por pessoa, com tudo pago.

Há familiares de jogadores que acharam o valor salgado, e estão pulando fora. O fato de a competição ser num país “desconhecido” também põe medo nessa turma. Em princípio, os familiares ficarão em Sochi, com viagens para as cidades-sede onde o Brasil jogará. A CBF montou se QG em Sochi.