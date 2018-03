São Paulo junta os cacos após derrota e trabalha para voltar a ser grande

Resgatar a mentalidade de vencedor e de time grande é o maior desafio dos homens que comandam o São Paulo desde a eliminação na semifinal do Campeonato Paulista para o Corinthians. Gente próxima ao presidente Leco viu um São Paulo jogando como equipe pequena, com o regulamento debaixo do braço e tentando fazer o tempo passar, exatamente como fazem os menores diante dos grandes. O São Paulo quer voltar a ser grande. Muitos cardeais do Morumbi reprovaram a maneira com que o elenco se comportou, principalmente porque foi castigado pelo gol de Rodriguinho aos 47 minutos do segundo tempo, resultado que levou a decisão para os pênalti. E aí todos já sabem o que aconteceu.

Aguirre tem o reconhecimento da diretoria pelo que já fez no comando do time. O problema, de acordo com vozes do Morumbi, é a falta de personalidade de alguns jogadores. Diego Souza é um deles. Ele teve chances de partir com a bola para o gol em algumas vezes, mas preferiu segurar as jogadas, deixando o tempo passar. Não era uma recomendação. Foi criticado porque perdeu pênaltis diante de Cássio. Ele foi o jogador mais caro do elenco tricolor. Esperavam mais dele.