Fórmula E apresentou seu novo carro, e não sabemos o que achamos disso

A Fórmula E está com tudo. Em sua quarta temporada, a categoria dos carros elétricos já se encontra em Santiago, no Chile, para a disputa da terceira etapa da quarta temporada de sua história. O sueco Felix Rosenqvist, da Mahindra, lidera o campeonato com duas vitórias. A Fórmula E, em suas três temporadas concluídas, tem dois brasileiros campeões: Nelsinho Piquet, na primeira disputa, e Lucas di Grassi na última.

A temporada 5, ou seja, a próxima, marca a entrada da segunda geração dos carros da categoria. E as fotos do novo bólido foram mostradas hoje ao mundo.

É bem, bem diferente do atual modelo, que tem mais a cara de um fórmula, por assim dizer. Entretanto, a nova geração dos carros da Fórmula E não vem só para trazer mais, digamos, beleza (?) à categoria. Ela traz grandes evoluções, principalmente na parte de baixo do carro.

A principal novidade é a bateria, agora capaz de durar por toda uma corrida. Isso elimina a necessidade da troca de carro no pit stop como acontece hoje em dia. A categoria, no entanto, ainda estuda como manter os pit stops com a nova geração de carros – se farão troca de pneus, se farão um carregamento rápido, enfim -, já que a parada obrigatória traz um tempero extra à disputa.

De novidades, além da bateria, o bico mais largo, as rodas dianteiras cobertas e a ausência do aerofólio traseiro – bem, este é dividido em dois, nas seções finais da parte de trás do carro, com um avantajado difusor. Outra incorporação é o famigerado Halo, que entra nos carros da Fórmula 1 e Fórmula 2 a partir desta temporada. Havia dúvidas quanto à colocação da peça no novo carro da Fórmula E, quando se pensava que ele poderia dispor de outro recurso, como o aeroscreen (que a Ferrari chegou a testar na Inglaterra, mas desistiu), ou com a cobertura total do cockpit, como acontece nos protótipos do WEC e do IMSA.

O carro, de fato, ficou mais com cara de protótipo do que de fórmula. O bólido já vem sendo testado exaustivamente, embora seus resultados tenham sido mantidos no mais absoluto sigilo. O que pensar do novo carro, mesmo, só vamos saber quando começar a temporada 5 da categoria do futuro.