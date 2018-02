A rivalidade ganha espaço na Stock com as entradas de Nelsinho Piquet e Di Grassi

A temporada da Stock Car começa no dia 10 de março em Interlagos com a Corrida de Duplas, em que os titulares dividem seus carros com nomes nacionais e internacionais convidados. Geralmente, é uma corrida bastante disputada, que traz ótimos pilotos de fora e que gera muita repercussão. Um exemplo disso é o convidado com quem Cacá Bueno irá dividir o carro da Cimed: ninguém menos do que Felipe Massa.

No entanto, a categoria como um todo vem se tornando celeiro de grandes pilotos. Rubens Barrichello foi um divisor de águas. Sua entrada, no final de 2012, levou a Stock Car a ter mais exposição – internacional, inclusive -, mais gente nos autódromos e acabou também subindo o nível da disputa.

Isso tem atraído excelentes nomes para o certame. No final do ano passado foi anunciado que Nelsinho Piquet disputará a temporada defendendo as cores da Texaco na equipe Full Time; ontem, foi Lucas di Grassi quem ganhou as manchetes ao fechar com a Hero dentro da estrutura da RCM.

Piquet x Di Grassi é uma rivalidade brasileira que só não superou a de Nelson Piquet e Ayrton Senna – esta até chegou aos tribunais. Com idade parecida, ambos correm juntos desde o kart. Encontraram-se na GP2 e também na Renault na Fórmula 1, quando Nelsinho passou a ser o titular em 2008 enquanto Lucas ficou como terceiro piloto.

Na Fórmula E, especialmente na primeira temporada, 2014/2015, as faíscas entre os dois viraram incêndio depois que Piquet reclamou que Di Grassi o haveria atrapalhado durante a classificação em Mônaco. Começou-se assim uma guerra de acusações e declarações ácidas um sobre o outro que durou até o fim da temporada, quando os dois brasileiros e Sébastien Buemi brigavam pelo título, que acabou com o filho do tricampeão. Lucas também foi campeão, na temporada passada.

No último campeonato e também no atual os espectadores chegaram a ver alguns encontros entre os dois na pista. De fato, nunca chegaram a tirar um ao outro de uma corrida. Nisso, sempre foram leais. Duros, mais leais. Na Stock Car, espera-se, isso deverá ser mais crescente. Ambos possuem talento inquestionável, inteligência, e correrão por equipes de ponta da categoria. O piloto da Jaguar na Fórmula E já andou cutucando o rival da Audi em entrevistas recentes, como ao jornalista Rodrigo Mattar, do Fox Sports.

Se já temos a oportunidade de ver os dois disputando na Fórmula E, teremos mais 12 chances de ver isso acontecer, desta vez em território nacional com a principal categoria brasileira. É para ficar de olho.