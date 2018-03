Alonso vai a Le Mans atrás da tríplice coroa. E os fãs de automobilismo, à loucura.

Depois de disputar as 24 Horas de Daytona, no último final de semana, e afirmar que faria na prova uma espécie de preparação para as 24 Horas de Le Mans, eis que Fernando Alonso confirmou, ontem, que disputará a mais lendária de todas as corridas de longa duração neste ano. Mais do que isso, o espanhol vai correr toda a temporada do Mundial de Endurance – FIA WEC -, cujo calendário só tem uma prova que coincide com a Fórmula 1, onde ele continua seu compromisso com a McLaren.

Fernando participou de testes com o Toyota LMP1 no circuito do Barein em dezembro passado, e gostou. Com o fim do casamento da McLaren com a Honda, as coisas ficaram mais fáceis para o espanhol assinar um acordo com os japoneses, que perseguem há anos uma vitória em La Sarthe.

Apenas as 6 Horas de Fuji, em 21 de outubro, coincide com uma prova da F1, o GP dos Estados Unidos. Mas os boatos que já surgem é que os organizadores do FIA WEC já estão tentando alterar a data para ter Alonso no grid. Ele vai correr ao lado de Kazuki Nakajima e Sébastien Buemi. Anthony Davidson, então titular, passa para o papel de piloto-reserva do Toyota TS050 HYBRID.

Sendo assim, o 2018 de Fernando Alonso será bem ocupado. Ele terá metade dos finais de semana do ano em algum autódromo do planeta. Confira o calendário:

27 de janeiro – 24 Horas de Daytona

25 de março – GP da Austrália

8 de abril – GP do Barein

15 de abril – GP da China

29 de abril – GP do Azerbaijão

5 de maio – 6 Horas de Spa

13 de maio – GP da Espanha

27 de maio – GP de Mônaco

10 de junho – GP do Canadá

16 de junho – 24 Horas de Le Mans

24 de junho – GP da França

1 de julho – GP da Áustria

8 de julho – GP da Inglaterra

22 de julho – GP da Alemanha

29 de julho – GP da Hungria

19 de agosto – 6 Horas de Silverstone

26 de agosto – GP da Bélgica

2 de setembro – GP da Itália

16 de setembro – GP de Cingapura

30 de setembro – GP da Rússia

7 de outubro – GP do Japão

21 de outubro – GP dos Estados Unidos (coincide com as 6 Horas de Fuji)

28 de outubro – GP do México

11 de novembro – GP do Brasil

18 de novembro – 6 Horas de Xangai

25 de novembro – GP de Abu Dhabi

Notícia sensacional. Com tanta exposição assim, inevitável será que gere novos memes, para delírio dos fãs de automobilismo.

Neste ano ele fica de fora das 500 Milhas de Indianápolis, mas não descarta tentar a prova novamente no futuro. O que ele quer é igualar o feito de Graham Hill, o único piloto na história a vencer as 500 Milhas, as 24 Horas de Le Mans e o GP de Mônaco. Alonso, por enquanto, só tem o Principado no currículo. Faltam mais duas.

Alonso não está para brincadeira. Mas vai se divertir à beça.