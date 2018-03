Arigatô, mestre! João Paulo Oliveira crava a pole com Daniel Serra e sai na frente

Campeão de 2017 começa o ano como terminou: na frente. Estreante na Stock, Lucas di Grassi larga em segundo com Augusto Farfus; Barrichello e Albuquerque saem em terceiro

Foi definido o grid de largada para a abertura da temporada 2018 da Stock Car. A Corrida de Duplas, que acontece neste sábado (10) a partir das 13h30 (com transmissão ao vivo do SporTV), terá a dupla formada pelo atual campeão Daniel Serra e pelo “quase japonês” João Paulo Oliveira na pole position. Pela primeira vez, o troféu Pole Position Hero foi dividido entre dois “sócios”.

Depois de passarem pelo Q1 e pelo Q2 com as médias dos melhores tempos de pilotos titulares e convidados, foi a vez das estrelas trazidas especialmente para a prova brigarem entre si pela pole position.

Com 1min37s032, Oliveira, que há anos compete no automobilismo japonês, fez questão de agradecer ao “mestre” Daniel Serra. “Estou muito feliz. Foi um grande trabalho de toda a equipe, algo que viemos desenvolvendo ao longo da semana. O Daniel tem sido um grande professor para mim, me ajudando na adaptação ao carro”, falou. Perdi um treino para os convidados porque cheguei atrasado, dormi pouco porque o fuso horário ainda está bem trocado, mas consegui a energia para fazer um bom trabalho”.

Para Serra, praticamente um ato contínuo: campeão em Interlagos no ano passado, o filho do tricampeão Chico Serra começa o ano como terminou – na frente. “Foi até inesperado, de certa forma. O acerto do carro ficou excelente e o João Paulo conseguiu, na classificação, a melhor volta dele até agora. Mesmo vindo do Japão, com o fuso atrapalhando um pouco, ele provou ser a escolha certa”, elogiou Daniel.

O estreante Lucas di Grassi, que tem Augusto Farfus como convidado na Hero, larga em segundo lugar, seguido por Rubens Barrichello e Felipe Albuquerque, da Full Time Sports. Felipe Fraga e Nick Catsburg, da Cimed, saem em quarto, com o duo da Shell V-Power formado por Ricardo Zonta e Laurens Vanthoor saindo em quinto. Destaque dos treinos livres, a dupla Cesar Ramos/Kelvin Van Der Linde, da Blau Motorsport, sai em sexto sem conseguir marcar tempo no Q3 em virtude de um pneu furado.

Os pilotos iniciaram o treino de classificação separados entre titulares e convidados, com dez minutos de pista para cada grupo. A média dos tempos entre os dois competidores de cada carro determinava a marca final, e os 15 melhores passaram para a segunda fase da sessão, o Q2. Com oito minutos de pista para cada grupo, a pista ficou bastante movimentada na briga pelas médias dos tempos.

Os seis melhores passaram à última fase, o Q3, onde somente os convidados foram à pista para determinar o pole position. Augusto Farfus, cujo carro Lucas di Grassi colocou na sexta posição no Q2, foi o primeiro a ir à pista; logo em seguida, foi a vez de Filipe Albuquerque, parceiro de Rubens Barrichello. O português marcou um tempo apenas cinco milésimos de segundo pior que o do brasileiro que compete regularmente no DTM alemão.

Em seguida, foi a vez do sul-africano Kelvin Van Der Linde. Entretanto, o parceiro de Cesar Ramos sequer conseguiu abrir sua volta rápida em virtude de um furo no pneu traseiro direito do carro da Blau, garantindo a sexta posição. João Paulo Oliveira foi à pista logo em seguida e cravou a melhor volta com 1min37s032, 142 milésimos melhor que a marca de Farfus e subindo à ponta da tabela.

Restavam ainda Nick Catsburg e Laurens Vanthoor, com Cimed e Shell, respectivamente. O holandês marcou o quarto tempo com o carro de Felipe Fraga, enquanto o belga, o último que poderia roubar a pole da dupla da Eurofarma RC; entretanto, o parceiro de Ricardo Zonta não conseguiu superar seus adversários e ficou com a quinta posição.

Felipe Massa, que também faz sua primeira corrida na Stock Car como parceiro de Cacá Bueno, larga da 11ª posição. “Estou feliz pela minha adaptação, o jeito de guiar o carro, a trajetória, tudo o que envolve o Stock Car. Neste quesito estou satisfeito por tudo que já consegui entender do carro no geral. Por outro lado, não estou satisfeito com a posição no grid – nem eu e nem o Cacá. Não é horrível, mas seria melhor largar entre os cinco primeiros; se não tivéssemos enfrentado tantos problemas durante a semana, isso seria perfeitamente possível”, afirmou.

Acostumado a emocionar a torcida no autódromo paulistano – são duas vitórias, um segundo lugar e duas despedidas na Fórmula 1 -, Felipe diz que quer ver as arquibancadas tomadas por fãs da Stock Car. “É sempre maravilhoso ver Interlagos cheio. Que tenhamos uma corrida sensacional e que consigamos levar esse carro lá para a frente”, concluiu.

O grid de largada para a Corrida de Duplas:

1. 29 D.Serra/J.P.Oliveira (Eurofarma RC) – 1:37.032

2. 11 L.Di Grassi/A.Farfus (Hero Motorsport) – 1:37.174

3. 111 R.Barrichello/F.Albuquerque (Full Time Sports) – 1:37.179

4. 88 F.Fraga/N.Catsburg (Cimed Racing) – 1:37.283

5. 10 R.Zonta/L.Vanthoor (Shell V-Power) – 1:37.375

6. 30 C.Ramos/K.V.D.Linde (Blau Motorsport) – sem tempo no Q3

Q2

7. 21 T.Camilo/N.Mueller (Ipiranga Racing) – 1min37s009

8. 80 M.Gomes/P.Derani (Cimed Racing – 1min37s107

9. 70. D.Nunes/L.Burti (Full Time) – 1min37s209

10. 33 N.Piquet/R.Frijns (Full Time) – 1min37s213

11. 0 C.Bueno/F.Massa (Cimed Racing) – 1min37s293

12. 18 A.Khodair/A.Hellmeister (Blau Motorsport) – 1min37s475

13. 44 B.Baptista/N.Figueiredo (Hero Motorsport) – 1min37s515

14. 65 M.Wilson/F.Giaffone (Eurofarma RC) – 1min37s523

15. 110 F.Lapenna/G.Robe (Cavaleiro Sports) – 1min37s702

Q1

16. 46 V.Genz/D.Muffato (Eisenbahn Racing Team – 1min37s265

17. 3 B.Figueiredo/B.Monteiro (Ipiranga Racing) – 1min37s279

18. 90 R.Maurício/F.Nasr (Full Time Sport) – 1min37s332

19. 1 A.Pizzonia/O.Jarvis (Prati-Donaduzzi) – 1min37s364

20. 117 G.Salas/M.Altuna (Hot Car Bardahl) – 1min37s369

21. 83 G.Casagrande/C.V.D.Drift (Vogel Motorsport) – 1min37s387

22. 55 S.Jimenez/F.Carbone (Squadra G-Force) – 1min37s402

23. 77 V.Brito/J.Bleekemolen (Eisenbahn Racing Team) – 1min37s437

24. 4 J.Campos/J.Green (Prati-Donaduzzi) – 1min37s477

25. 28 G.Osman/D.Fineschi (Cavaleiro Sports) – 1min37s487

26. 12 L.Foresti/J.D’Ambrosio (Cimed Racing) – 1min37s509

27. 5 D.Navarro/F.Girolami (Cavaleiro Sports) – 1min37s564

28. 25 T.Rocha/R.Matos (Vogel Motorsport) – 1min37s697

29. 8 R.Suzuki/J.K.Vernay (Hot Car Bardahl) – 1min37s827

30. 43. V.Meira/V.Orige (Scuderia Cólon) – 1min38s067

31. 9 G.Lima/G.Myasava (Squadra G-Force) – 1min38s206

32. 51 A.Abreu/M.Winterbottom (Shell V-Power) – sem tempo

33. 84 T.Marques/F.Croce (Scuderia Cólon) – sem tempo