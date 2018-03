Com Felipe Massa e mais 9 ex-F1, Stock Car agita a semana em Interlagos

A semana começa agitada no autódromo de Interlagos. Acontece, neste sábado, dia 10, a Corrida de Duplas, abertura da temporada 2018 da Stock Car, que há tempos se firmou como a principal categoria do automobilismo brasileiro. O evento, que terá corrida com uma hora de duração, traz pilotos de várias outras categorias, tornando-o atrativo a pilotos, equipes e público. Cada piloto de cada equipe traz um competidor de outra série para formar dupla e se revezar no carro, como em uma prova de endurance.

O principal nome trazido é Felipe Massa (foto), que formará dupla com Cacá Bueno na equipe Cimed. É a primeira corrida “oficial” do ex-piloto da Williams após sua saída da Fórmula 1. Além dele, outros nove nomes que passaram pela categoria máxima estarão em ação em Interlagos. Os titulares Rubens Barrichello, Ricardo Zonta, Tarso Marques, Lucas di Grassi e Nelsinho Piquet, e os convidados Felipe Nasr, Luciano Burti, Jerôme D’Ambrosio, além do próprio Massa. São nada menos do que 801 GPs disputados nesta galeria.

Algumas estreias são bem aguardadas entre os titulares, exemplos dos eternos adversários Nelsinho Piquet e Lucas di Grassi. Pilotos de Jaguar e Audi, eles passam a bater roda além da Fórmula E, agora também na Stock, defendendo respectivamente a Full Time e a Hero Motorsport. Eles terão como convidados o holandês Robin Frijns e o brasileiro Augusto Farfus.

A corrida acontece no sábado (10) às 13h30 com transmissão ao vivo do SporTV, mas os ingressos seguem à venda no site oficial (stockcar.com.br). Os treinos começam já na quarta-feira, em uma espécie de pré-temporada da categoria. Tudo para que titulares e convidados – que vêm de 11 países – possam se acostumar com a máquina.

Outras novidades dizem respeito ao novo formato do push to pass, o botão de ultrapassagem. Chamado de Hero Push, o sistema funciona como o FanBoost da Fórmula E, por meio de votos no site e mídias sociais. Cada piloto já tem um número determinado de acionamentos, e os seis mais votados terão direito a um uso extra que trará mais potência e funcionará como elemento-surpresa, já que ele poderá ser usado a qualquer momento (no intervalo entre os acionamentos regulares, por exemplo).

A Stock Car lançou tamém o fantasy game inspirado na categoria: o Stock Manager. Inspirado no movimento de ligas esportivas globais como NBA, NFL, NASCAR; e jogos nacionais como o Cartola FC, a nova ferramenta da principal categoria do automobilismo nacional vem para aumentar a interatividade e a relação entre os fãs e ídolos. O jogo fica disponível em um ícone dentro do site oficial da Stock Car (http://stockcar.com.br/stock-manager/).

Os jogadores precisarão estudar muito para saber quais serão os representantes da sua equipe em cada etapa. Buscar saber quem vai bem em cada circuito é fundamental para o melhor desempenho em pontos e em Stockoins, a moeda oficial do jogo. O vencedor de cada etapa do Stock Manager ganhará brindes exclusivos da categoria.