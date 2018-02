Lançamentos da F1: Red Bull fica tão bonito que nem o halo consegue estragá-lo

No retorno do blog após o carnaval, a F1 já começa a se movimentar rumo a temporada 2018, que começa no dia 25 na Austrália. Logo começam os testes de inverno, e semana passada começaram a surgir os lançamentos. A primeira a mostrar o carro foi a Haas, ainda que de maneira virtual, só mostrando a nova pintura; a Williams lançou seu bólido no dia seguinte em evento na Inglaterra – não mudou muita coisa.

No caso da Williams, as mudanças mais perceptíveis, além do horroroso halo já fazendo parte do design e da barbatana mais baixa acompanhando a carenagem do motor – por força do regulamento – só uma ligeira alteração com a parte inferior do carro pintada de preto acompanhando o desenho do bólido em formato de ondas. No mais, continua a belíssima pintura temática da Martini.

Aí começa a segundona pós-carnaval e chega a Red Bull mostrando esta belezura:

Infelizmente, a Red Bull já anunciou que o esquema de cores divulgado hoje só será usado nos testes de pré-temporada. Isso, no entanto, já virou tema de campanha na internet para que o time das latinhas de energético mantenha a pintura para a temporada toda.

Pinturas diferentes não são novidade na Red Bull: nas duas últimas temporadas a equipe usou, sempre na pré-temporada, um esquema de pintura camuflada, para esconder as alterações aerodinâmicas (muito usado em carros esportivos antes do lançamento, para que seu design não fique claro), e no ano passado, com o carro todo preto e os patrocínios em branco. Tudo fosco.

Não dá para negar. O carro ficou maravilhoso, tão bonito que nem o halo conseguiu estragar a pintura. O que, inclusive, já nos deixa completamente sem expectativas para os próximos lançamentos a acontecer no decorrer desta e da próxima semana:

Dia 20, Sauber e Renault mostram seus carros; no dia 22 serão Mercedes e Ferrari; dia 23 é a vez da McLaren, que sempre promete alguma mudança radical em seu esquema de cores, mas sempre acaba decepcionando; dia 26 a Toro Rosso mostra seu primeiro carro equipado com motor Honda, e a Force India deverá lançar seu carro durante os treinos de inverno em Barcelona, talvez no dia 23.