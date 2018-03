Após 15 anos na F-1, Felipe Massa volta a acelerar em Interlagos

A estreia oficial é só no dia 10, mas Felipe Massa teve a chance de experimentar hoje pela primeira vez um carro da Stock Car, categoria na qual fará sua primeira corrida oficial depois de 15 anos pilotando na F-1.

Não foi um teste para valer, e sim uma ação para promover a corrida em reportagem com a TV Globo que será exibida na semana que vem. Mas para os fãs, foi um momento histórico: a primeira imagem de Felipe Massa na principal categoria do automobilismo brasileiro.

“Foi muito bacana voltar a São Paulo e saber que na semana que vem estarei aqui competindo na Stock Car diante do público de Interlagos, que é sempre fantástico. Fizemos algumas fotos e também uma reportagem bem bacana com o Ivan (Moré), então nem dá para fazer uma avaliação do carro mesmo. Isso só a partir de terça-feira”, diz Massa, referindo-se ao primeiro dia de treinos oficiais em Interlagos, quando, aí sim, ele estará no carro oficial (hoje a volta promocional ocorreu com o carro de “volta rápida”, que tem banco de passageiro).

“Em todo caso, já brinquei com o Cacá (Bueno) que vamos precisar, claro, fazer um banco especial para que a gente compense a nossa diferença de altura… e também para ele deixar todos os botões de ultrapassagem para mim”, brincou Massa.