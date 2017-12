Ele pode ter andado para trás, mas que ninguém negue: Alonso é o rei dos memes

Se as ultrapassagens estiveram em baixa em 2017, ninguém pode reclamar que faltam bons personagens na Fórmula 1. Mas, aquele que foi eleito “o mais influente do grid”, foi também eleito pelos internautas como o rei dos memes: Fernando Alonso. Sua última vitória aconteceu em 2013, longínquos quatro anos e sete meses atrás. Entretanto, ele segue rendendo – e muito.

A foto acima, feita em Interlagos após uma quebra de Alonso durante o treino livre, ainda em 2015, foi a principal geradora de “memes” do bicampeão. Até a hashtag #PlacesWhereAlonsoWouldRatherBe (#LugaresOndeAlonsoPrefeririaEstar) foi lançada. E ele mesmo surfou na onda. E a F-1 também.

Outro fator sobre o espanhol que animou os fãs foram suas tórridas tiradas via rádio – em parte, graças ao péssimo desempenho do motor Honda, do qual a McLaren se livrou para ter os Renault a partir de 2018.

De “motor de GP2”, que ele soltou no rádio durante o GP do Japão, na casa da Honda, ao irônico “o motor está bom, bem mais lento do que antes; excelente”. A recém-finalizada temporada foi grande fonte para os fãs. Na Rússia, por exemplo, Alonso sequer largou: seu carro parou na saída dos boxes. O engenheiro pediu para que ele reiniciasse o sistema por três vezes, no que levou a resposta “eu já tentei, agora tente você”.

Outro momento célebre aconteceu durante o GP da Itália. Em disputa por posição com Jolyon Palmer, da Renault, o inglês cortou a chicane, e o espanhol reclamou. Palmer foi punido com um stop-and-go de cinco segundos, no que Fernando ficou furioso:

– Cinco segundos? Isso é uma piada! UMA PIADA!

Logo depois, perguntou onde estava Palmer na pista. Foi informado de que o piloto da Renault havia abandonado a corrida com problemas. A resposta, genial:

– KARMA!

Na etapa final, em Abu Dhabi, Alonso é informado por seu engenheiro que a diferença para Carlos Sainz, da Renault, era de 21,4 segundos. A invertida:

– É o que temos. Eu adoraria ir mais rápido, eu adoraria ter mais entrega (de potência), eu adoraria ter mais um monte de coisas, então isso é o que temos.

No final da corrida, o espanhol foi para a área de escape para fazer os famosos “donuts”, acelerando o motor ao limite e girando com o carro. Ao rádio, informou que estava praticando para a próxima temporada, quando não terá mais os motores Honda…

Agora é esperar e ver quais serão os novos memes que Alonso nos proporcionará na próxima temporada. E nada melhor do que fazê-lo ao estilo do prório: