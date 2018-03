Abertura da Stock Car em Interlagos teve tudo o que o fã de corridas mais gosta

Começou a temporada 2018 da Stock Car. A Corrida de Duplas, prova em que os titulares trazem pilotos convidados de todas as partes do mundo e de outras categorias, provou que seu formato, aliado à qualidade das estrelas trazidas, é um sucesso. A corrida disputada no sábado teve de tudo um pouco: drama, chuva, emoção, tudo o que o fã de automobilismo espera de uma categoria.

O sol brilhava em Interlagos até a ordem de ligar motores antes da largada. Quando os carros saíram para a volta de aquecimento e apresentação, um temporal desabou sobre o circuito, obrigando a direção de prova a dar bandeira vermelha e interromper o procedimento. Assim, as equipes voltariam ao grid para mexer no acerto dos carros e colocar os pneus de chuva.

Tudo feito, a nova largada seria dada em fila indiana após a saída do safety car. Carros quentes, com temperatura em queda do lado de fora, muitos passaram a reclamar da falta de visibilidade. A primeira vítima, Lucas di Grassi que, sem o desembaçador e nem o limpador de parabrisas funcionando, fez uma trajetória diferente procurando a pista, foi tocado por trás pelo carro de Felipe Fraga e foi parar no muro. O prospecto de uma boa corrida foi-se antes mesmo da primeira curva para o campeão da Fórmula E, que largava em segundo.

Felipe Massa: mostrou rapidíssima adaptação ao bólido da Stock Car. Cacá Bueno também brilhou levando o carro à frente e entregando a máquina a Massa em quarto lugar. Um problema de motor, no entanto, impediu o ex-piloto de Sauber, Ferrari e Williams de lutar pelo pódio. Terminaram, assim, apenas na 13ª posição.

Daniel Serra e João Paulo Oliveira venceram a corrida enfrentando problemas de comunicação com os boxes e também de direção hidráulica. João Paulo, que largou – aliás, grande acerto da Vicar em deixar as equipes decidirem quem faria a largada – recebia as instruções do time pelo rádio, mas a equipe não conseguia ouvi-lo. Ele já reclamava da dureza da direção do carro, e Serra foi praticamente pego de surpresa. Ambos, com pilotagem magistral e uma troca velocíssima nos pits, recuperaram a ponta para vencer a abertura do campeonato.

Rubens Barrichello foi um dos grandes personagens da corrida. Seu convidado Filipe Albuquerque fez uma largada segura, não se envolveu em nenhuma confusão e entregou o carro a Barrichello em quinto lugar. Rubens voltou voando com a pista parcialmente seca e fez três ultrapassagens em uma mesma volta. Tudo indicava que ele buscaria o líder Daniel Serra, mas o atual campeão da Stock Car impediu qualquer aproximação.

Foi Barrichello também que emocionou e se emocionou. Depois de 13 dias internado nos Estados Unidos após sentir-se mal em casa, foi detectado um defeito em um vaso sanguíneo no cérebro. A suspeita de um AVC fez o vice-campeão de 2002 e 2004 temer pelo pior. Acabou voltando tão ou mais rápido do que já era.

Disse que só de estar correndo já era uma vitória. Justíssimo.



(Barrichello emocionado no pódio. Foto: Luca Bassani)

Em terceiro no pódio, o gaúcho Cesar Ramos e o sul-africano Kelvin Van Der Linde. A dupla fez um corridaço para chegar em terceiro e esteve sempre entre as mais rápidas em todos os treinos. O fato curioso é que Ramos havia confirmado o espanhol Roberto Merhi, ex-F1, para correr em Interlagos. O piloto, por outros compromissos, só poderia chegar a São Paulo na quinta-feira. Cesar teve de procurar de novo. Por indicação do atual campeão do DTM, René Rast, Van Der Linde – que os pilotos apelidaram de “Van Der Ley” – chegou e impressionou.

A alegria da dupla da Blau durou pouco. Eles foram punidos com o acréscimo de 20 segundos no tempo total de prova por terem, segundo a direção de prova, realizado o pit stop durante o procedimento de safety car, o que é proibido pelo regulamento. A equipe diz que não foi assim e tem provas, tanto que recorreu da decisão, que foi para o STJD – o resultado fica, assim, sub judice.

Tirando o fato de a corrida ter sido disputada no sábado, o que trouxe pouco público para as arquibancadas, a Corrida de Duplas mostrou que é um evento que não pode ficar de fora do calendário da Stock Car. Os convidados gostaram, os gringos adoraram e já sinalizaram que querem voltar. A próxima etapa da Stock Car, agora em rodada dupla e com os pilotos tendo seus carros de volta para si 100% do tempo, acontece em Curitiba no dia 8 de abril.