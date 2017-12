GP de Abu Dhabi faz torcedor respirar aliviado. Ainda bem que acabou!

O Grande Prêmio de Abu Dhabi, neste domingo (26), foi dos mais chatos de toda a temporada. Daqueles que o torcedor respira aliviado quando vê a quadriculada. Então, vamos aos pitacos:

– A última corrida de Felipe Massa na Fórmula 1 terminou com a décima posição para o brasileiro, que se classificou no mesmo posto. Fez o que era possível com o carro que tinha. Agora, vai curtir a vida, cuidar do dinheiro, e receber propostas. Pode tornar-se embaixador da FIA e, em 2019, correr na Fórmula E;

– Valtteri Bottas venceu pela terceira vez na carreira e no ano. Fez barba, cabelo e bigode: pole position, vitória e volta mais rápida. Comemorou ao rádio com um simplório “yes”. Vencedor que retrata bem o que foi a corrida. Completamente sem sal.

– O Liberty Media apresentou em Abu Dhabi a nova logotipo da Fórmula 1. A imensa maioria dos fãs não gostou. Nem os pilotos. Bottas chegou a questionar: “o que havia de errado com o antigo?”. De fato, quando foram mostradas as três primeiras sugestões, o público as rechaçou. A versão apresentada foi uma surpresa. Não ficou ruim. Mas ainda prefiro o antigo.

– A corrida de Abu Dhabi foi ruim, fato. Esta tem sido uma regra nas corridas disputadas no Emirado Árabe. Um autódromo belíssimo, cinco estrelas, construído no meio do nada com marina, hotel luxuoso, um parque de diversões da Ferrari e… Uma pista que torna as ultrapassagens impossíveis. O autódromo é maravilhoso; o circuito é muito ruim, para dizer o mínimo.

– O inglês Brendon Leigh, de 18 anos, foi o vencedor da grande final, em Abu Dhabi, da competição virtual de Fórmula 1. O garoto, ainda sem saber como comemorar, disse que não bebe e que provavelmente iria dormir. Emocionante.

– Robert Kubica volta ao volante de um F1 nesta semana, nos testes de pneus que a Pirelli promove em Abu Dhabi. O polonês, que por pouco não perdeu um braço em um horrível acidente de rali em 2011, tem trabalhado em seu retorno. Chegou a testar três vezes com a Renault, uma delas com o carro atual, e viu suas chances diminuírem com os franceses após a contratação de Carlos Sainz Jr. Depois, testou com a Williams em Silverstone a bordo do carro de 2014. Agora, o polonês é cravado como substituto de Felipe Massa na Williams. A equipe nega e diz que vai avaliá-lo. Mas outros candidatos, como Pascal Wherlein e Paul di Resta, não estarão presentes…