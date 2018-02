Neve marca testes da F1 em Barcelona. No terceiro dia, só Alonso vai à pista

A terça e quarta-feira de testes em Barcelona foram marcadas pelo frio extremo. Pela manhã, termômetros marcando temperaturas abaixo de zero grau e muita neve no entorno da pista. Com pneus que trabalham em uma faixa ideal acima de 600 graus, é praticamente impossível extrair todo o potencial do carro sob estas condições.

Então, vamos de pílulas para destacar o que de mais relevante aconteceu nestes dois últimos dias.

– Só Fernando Alonso se arriscou em ir à pista e marcar tempo nesta quarta-feira; foram 11 voltas, enquanto os outros deram apenas um ou dois giros de instalação e voltaram a se guardar nos boxes;

– Sebastian Vettel foi o mais veloz na terça, segundo dia de treinos. O piloto da Ferrari foi o único a baixar da casa de 1min20s. O alemão elogiou a confiabilidade do carro, mas destaca que não dá para saber nada de desempenho ainda por causa do frio. Fazia 1,7ºC, com apenas 12ºC no asfalto úmido;

– Robert Kubica foi o responsável por conduzir a Williams ontem e hoje. No segundo dia de testes, cravou em meio segundo o titular Sergey Sirotkin, e mostrou visível desconforto com isso, destacando aos repórteres que sua função é ajudar os pilotos da equipe. Até os outros times ficaram impressionados;

– A Honda, quem diria, completou até agora 200 voltas com o carro da Toro Rosso sem nenhum tipo de problema;

– A polêmica em torno do halo vai se desfazendo, enfim. Mercedes, Renault e Williams divulgaram vídeos do ponto de vista do piloto, com microcâmeras instaladas no interior do capacete. Os pilotos não reclamam mais; Nico Hulkenberg diz que é como se fosse transparente; Carlos Sainz ainda elogiou, porque o dispositivo desvia do capacete o fluxo de água da chuva;

– A Fórmula 1 divulgou o lançamento de sua plataforma de TV on-demand, o F1TV. A aplicação estará disponível para 40 países, e o Brasil está fora – muito possivelmente em virtude do contrato vigente com a TV Globo;

Amanhã é o último dia de testes.