O que o primeiro dia de testes da F-1 já pode nos dizer sobre divisão de forças

Começaram nesta segunda-feira (26) fria e chuvosa os testes de pré-temporada da Fórmula 1. Com Toro Rosso e Force India sendo as últimas a apresentarem oficialmente seus carros para 2018, o dia teve Daniel Ricciardo ponteando a tabela de tempos com o carro da Red Bull – já em sua pintura definitiva para a temporada, o que nos deixa um tanto decepcionados depois da apresentação daquele layout lindo em azul, preto e branco.

As temperaturas estiveram sempre baixas, mas com pista seca na parte da manhã. Foi quando a maioria dos carros registrou seus melhores tempos. À tarde, choveu e a temperatura baixou ainda mais, razão pela qual alguns pilotos marcaram voltas bem acima do tempo do líder do dia.

Na Mercedes, por exemplo, Valtteri Bottas deu a maior parte das voltas, principalmente pela manhã, registrando o segundo melhor tempo. Hamilton assumiu a direção na parte da tarde e foi sexto. A Renault foi outra que optou por colocar seus dois pilotos na pista e dividir os turnos. Nico Hulkenberg fez uma boa quarta posição, com 73 voltas registradas, contra 26 de Carlos Sainz, o quinto.

A liderança de Ricciardo foi significativa. Além de marcar um excelente tempo dadas as condições, o australiano foi o que mais andou nesta segunda-feira, registrando 105 voltas.

Agora, pasmem com o segundo carro que mais andou no dia: a Toro Rosso, nas mãos de Brendon Hartley, agora equipada com motor Honda. Sim, o motivo dos pesadelos da McLaren nos três últimos anos teve um dia excelente, sem nenhum tipo de problema e 93 voltas completadas. Uma vitória para os japoneses.

A McLaren? Bem…

Ainda pela manhã, Fernando Alonso contornava a última curva do circuito quando a porca da roda traseira direita se soltou, mandando o espanhol para a caixa de brita. Pequeno incidente de percurso, já que o bicampeão se mostrou contente com o comportamento do carro e do motor Renault, tendo completado 51 voltas e o sétimo tempo do dia.

Na parte de baixo da tabela, Williams, Sauber, Haas e Force India – esta última andou com o piloto reserva Nikita Mazepin.

A princípio, parece que a Red Bull poderá se intrometer na briga entre Mercedes e Ferrari. Kimi Raikkonen completou 80 voltas e fez o terceiro melhor tempo.

Ainda há muita água para rolar debaixo da ponte e, embora o real potencial dos times seja revelado somente na Austrália, na primeira etapa, os próximos dois dias nos darão bons indicativos do que há por vir.

Os tempos do primeiro dia:

1. Daniel Ricciardo (Red Bull-Renault) – 1min20s179 (105 voltas)

2. Valtteri Bottas (Mercedes) – a 0s170 (58)

3. Kimi Raikkonen (Ferrari) – a 0s327 (80)

4. Nico Hulkenberg (Renault) – a 0s368 (73)

5. Carlos Sainz (Renault) – a 1s989 (26)

6. Lewis Hamilton (Mercedes) – a 2s148 (25)

7. Fernando Alonso (McLaren-Renault) – a 2s175 (51)

8. Brendon Hartley (Toro Rosso-Honda) – a 2s192 (93)

9. Lance Stroll (Williams-Mercedes) – a 2s273 (46)

10. Romain Grosjean (Haas-Ferrari) – a 2s399 (55)

11. Marcos Ericsson (Sauber-Alfa Romeo) – a 3s229 (63)

12. Nikita Mazepin (Force India-Mercedes) – a 5s449 (22)

13. Sergey Sirotkin (Williams-Mercedes) – a 23s969 (28)