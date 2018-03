Quem são as estrelas convidadas para a Corrida de Duplas da Stock Car

Dos 33 confirmados, 10 já tiveram passagem como piloto titular na Fórmula 1. São 11 países representados na prova.

Entre confirmados para a Corrida de Duplas, que abre a temporada 2018 da Stock Car, em praticamente um terço dos carros haverá um piloto com passagem como titular na Fórmula 1. São dez no total – metade do grid atual da categoria, entre brasileiros e estrangeiros.

São 11 países representados: Brasil, Argentina, Portugal, África do Sul, Holanda, Bélgica, Austrália, Nova Zelândia, França, Suíça e Inglaterra. Nos números, são 17 brasileiros, três argentinos, três holandeses, dois belgas, dois britânicos, um português, um suíço, um francês, um australiano, um sul-africano e um neozelandês.

Do grid, somados titulares e convidados, 10 pilotos com passagens distintas pela Fórmula 1 – um total de 788 grandes prêmios disputados e 22 vitórias: Rubens Barrichello, o recordista de largadas, 11 vitórias e dois vice-campeonatos; Felipe Massa, 16 temporadas na F1, um vice-campeonato e também 11 vitórias; some-se a eles as presenças de Tarso Marques, Nelsinho Piquet, Ricardo Zonta, Lucas di Grassi e Antonio Pizzonia entre os titulares, e os convidados Jerôme D’Ambrosio, Felipe Nasr e Luciano Burti.

O treino classificatório para a definição do grid para a Corrida de Duplas terá um sistema diferenciado. Com uma hora de duração a partir das 12 horas de sexta-feira (9) – com transmissão ao vivo do SporTV – o treino é dividido em três partes: o Q1 terá dez minutos para os pilotos oficiais marcarem suas melhores voltas; em seguida, os convidados terão o mesmo tempo de pista. A média da melhor volta entre titular e convidado definirá os tempos e os 15 carros que passam ao Q2.

Na segunda fase do treino, somente os titulares classificados no Q1 buscarão o melhor tempo de volta. Os seis melhores disputam a fase final, o Q3, onde somente os convidados terão apenas uma volta rápida para a definição dos seis primeiros no grid de largada.

A pontuação para a Corrida de Duplas segue o padrão utilizado na segunda corrida de cada rodada dupla. Serão 20 pontos para o vencedor, 17 para o segundo colocado, 14 para o terceiro, 12 para o quarto, 10 para o quinto, oito para o sexto, seis para o sétimo, cinco para o oitavo, quatro para o nono, três para o décimo, dois para o 11º e um ponto para o 12º colocado.

A Corrida de Duplas tem largada às 13h30 deste sábado (10), com transmissão ao vivo pelo SporTV.

Confira, equipe por equipe, quem são os convidados dos pilotos:

EUROFARMA-RC

#29 Daniel Serra

Convidado: João Paulo Oliveira

Radicado no Japão há 14 anos, este paulistano de 36 anos foi campeão de Fórmula 3 no Brasil, na Alemanha e no Japão, onde até 2016 competia na Super Fórmula e no Super GT – hoje em dia prioriza o campeonato local de gran turismo.

#65 Max Wilson

Convidado: Felipe Giaffone

Piloto com passagem pela Fórmula Indy, Felipe possui quatro títulos da extinta Fórmula Truck e é o atual campeão da Copa Truck. O paulistano de 43 anos é de família tradicional no automobilismo, cuja empresa é a responsável pela fabricação dos atuais carros da Stock Car.

IPIRANGA RACING

#21 Thiago Camilo

Convidado: Nico Mueller

O piloto suíço de 26 anos é ligado à Audi, pela qual disputa o DTM, e testou recentemente na Fórmula E. De carreira eclética, começou no kart, passou por categorias de acesso, como a GP3 e competiu também no mundial de GTs e no Rally Cross.

#3 Bia Figueiredo

Convidado: Beto Monteiro

O pernambucano de 41 anos volta a formar parceria com a única piloto do grid. Bicampeão da extinta Fórmula Truck, Beto tem passagens por categorias norte-americanas como o FARA USA e divisões menores da Nascar.



#CIMED RACING

#0 Cacá Bueno

Convidado: Felipe Massa

Com 16 temporadas na Fórmula 1, o paulista de 36 anos marcou 11 vitórias na F1, duas delas no GP do Brasil em Interlagos. Vice-campeão por apenas um ponto em 2008, pilotou por Sauber, Ferrari e Williams em sua carreira. Faz sua estreia em carros de turismo.

#40 Felipe Fraga

Convidado: Nick Castburg

Holandês, 30 anos, quinto colocado na última temporada do WTCC. Tem larga experiência em carros de turismo e venceu as 24 Horas de Spa-Francorchamps pilotando uma BMW.

#80 Marcos Gomes

Convidado: Pipo Derani

Paulistano, 24 anos, vencedor das 24 Horas de Daytona e das 12 Horas de Sebring em 2017. Pipo tem passagens por Fórmula 3 e também pelo Europeu e Mundial de Endurance. Atualmente compete no IMSA Sportscar Championship.

#12 Lucas Foresti

Convidado: Jerôme D’Ambrosio

Belga, 32 anos, piloto da equipe Venturi na Fórmula E e dono de duas vitórias. Sua passagem na Fórmula 1 se deu em 2011, quando foi piloto titular da equipe Marussia, e também em 2012, quando foi reserva da Lotus e disputou um GP.

FULL TIME

#111 Rubens Barrichello

Convidado: Filipe Albuquerque

Português, 32 anos, é o atual vencedor das 24 Horas de Daytona. Compete no IMSA Sportscar Championship, nos Estados Unidos, mas já teve passagens pelo WEC como piloto oficial da Audi, DTM, Fórmula Renault 3.5, GP2, Fórmula 3 e A1 GP.

#90 Ricardo Maurício

Convidado: Felipe Nasr

Braziliense, 25 anos, é o dono do recorde de melhor estreia de um piloto brasileiro na Fórmula 1, com o quinto lugar conquistado no GP da Austrália de 2015. Disputou duas temporadas pela Sauber, e hoje compete no IMSA Sportscar Championship. Campeão inglês de Fórmula 3, o piloto também venceu corridas na GP2 e foi vice-campeão.

#70 Diego Nunes

Convidado: Luciano Burti

Paulistano, 43 anos, foi piloto titular das equipes Jaguar e Prost, além de piloto de testes da Ferrari na Fórmula 1. Competiu na Stock Car por 12 temporadas e é comentarista de F1 na TV Globo.

#33 Nelsinho Piquet

Convidado: Robin Frijns

26 anos, nascido na Holanda, Frijns disputa o campeonato mundial de carros GT pela Audi, sendo o atual campeão. Passou pela GP2, F-Renault 3.5 (onde foi campeão), Fórmula Renault Europa, onde também conquistou o título. Disputou a Fórmula E na temporada passada.

HERO MOTORSPORT

#11 Lucas di Grassi

Convidado: Augusto Farfus Jr.

Curitibano, 34 anos, compete pela BMW no DTM, o campeonato alemão de carros turismo. Foi campeão da Fórmula 3000 Italiana, disputou o WTCC e também compete em provas de longa duração pela marca.

#44 Bruno Baptista

Convidado: Nonô Figueiredo

Paulistano, 46 anos, um dos pilotos com maior experiência na história da Stock Car, com mais de 200 provas disputadas. Campeão do Brasileiro de Marcas em 2016, Nonô é também o chefe da equipe Hero Motorsport e se dividirá em duas funções na Corrida de Duplas.

SHELL V-POWER

#10 Ricardo Zonta

Convidado: Laurens Vanthoor

Belga, 26 anos, piloto oficial da Porsche no Campeonato Mundial de Endurance. Com duas experiências anteriores na Stock Car, Vanthoor tem os títulos de campeão alemão de Fórmula 3, campeão mundial de GT e campeão intercontinental de gran turismo.

#51 Átila Abreu

Convidado: Mark Winterbottom

Piloto da Ford na Supercars australiana, o piloto de 36 anos tem um título da categoria, 38 vitórias e 33 pole positions. Em duas participações anteriores na Corrida de Duplas, o australiano conquistou um quarto e um segundo lugar.

PRATI-DONADUZZI

#1 Antonio Pizzonia

Convidado: Oliver Jarvis

Britânico, 34 anos, foi campeão da F-Renault Inglesa, competiu no DTM, venceu o GP de Macau de F3 em 2007 e fez parte da equipe Audi no Mundial de Endurance e nas 24 Horas de Le Mans. Atualmente, defende a Mazda no IMSA Sportscar Championship nos Estados Unidos.

#4 Julio Campos

Convidado: Jamie Green

Campeão da F3 Europeia em 2004, este britânico de 34 anos compete atualmente pela Audi no DTM. Possui 16 vitórias, 36 pódios, 13 pole positions e 23 voltas mais rápidas. Foi vice-campeão da série em 2015.

EINSENBAHN RACING TEAM

#46 Vitor Genz

Convidado: David Muffato

Filho da lenda Pedro Muffato, David tem 46 anos e é de Cascavel, Paraná. Foi campeão da Stock Car em 2003. Disputou categorias de monopostos, turismo e também nos caminhões.

#77 Valdeno Brito

Convidado: Jeroen Bleekemolen

Holandês, 36 anos e muita experiência em carros de Turismo e GTs. Atualmente, compete no IMSA Sportscar Championship e reedita com Valdeno a parceria que deu o segundo lugar na Corrida de Duplas de 2014.

VOGEL MOTORSPORT

#25 Tuka Rocha

Convidado: Rafa Matos

Mineiro, 36 anos, construiu carreira sólida nos Estados Unidos ao ser campeão da Fórmula Atlantic em 2007, da Indy Lights em 2008, e competiu na Fórmula Indy. Com duas temporadas de experiência na Stock Car pelo time de Carlos Alves, Rafa retorna ao automobilismo brasileiro para a Corrida de Duplas.

#83 Gabriel Casagrande

Convidado: Chris Van Der Drift

Neozelandês, 31 anos, descendente de holandeses. Piloto com larga experiência em monopostos – disputou Fórmula BMW, F-Renault, GP2 Asia, Superleague Formula, F-Renault 3.5 e Auto GP, disputa regularmente campeonatos de GT na Europa desde 2013 e atualmente disputa a Porsche Carrera Cup.

HOT CAR BARDAHL

#117 Guilherme Salas

Convidado: Mariano Altuna

O argentino de 35 anos se destacou na F3 Sul-americana, no Turismo Carretera e TC2000, onde é o mais jovem vencedor da história da categoria, feito alcançado aos 17 anos. Atualmente disputa a Top Race V6.

#8 Rafael Suzuki

Convidado: Jean-Karl Vernay

Francês, 30 anos, campeão do Fórmula Campus, na França, da Indy Lights, nos Estados Unidos, e do Porsche Carrera Cup em seu país natal. Tem participação nas 24 Horas de Le Mans, disputou campeonatos de GT e atualmente disputa o WTCR – campeonato que resulta da fusão entre o WTCC e o TCR series, de carros turismo.

BLAU MOTORSPORT

#18 Allam Khodair

Convidado: Alan Hellmeister

Paulistano, 31 anos, vice-campeão da F-Renault em 2004, possui vários títulos no kart e disputou a Stock Car em 2010 e 2011. Possui larga experiência em provas de endurance e carros GT.

#30 Cesar Ramos

Convidado: Kelvin Van Der Linde

O sul-africano de 21 anos foi chamado de última hora em substituição a Roberto Merhi, que teve de cancelar sua vinda ao Brasil. Van Der Linde é piloto ligado à Audi em campeonatos de GT. Campeão do ADAC GT Masters e das 24 Horas de Nürburgring, o jovem piloto disputa atualmente o IMSA Sportscars nos Estados Unidos.

SQUADRA G-FORCE

#55 Sérgio Jimenez

Convidado: Gustavo Frigotto

Sexto colocado no Campeonato Brasileiro de Turismo em 2017, o curitibano tem 23 anos e fará sua estreia em um carro da Stock Car. Na temporada passada, foi presença regular no pódio e conquistou uma pole position e uma vitória.

#9 Guga Lima

Convidado: Gustavo Myasava

Outro paranaense, 21 anos, sétimo colocado no Brasileiro de Turismo de 2017 com uma vitória conquistada. Faz sua estreia com um Stock Car.

CAVALEIRO SPORTS

#110 Felipe Lapenna

Convidado: Gabriel Robe

Atual campeão do Brasileiro de Turismo, o gaúcho de 20 anos conquistou duas vitórias e uma pole position na última temporada. Campeão do acesso, fará sua estreia em um carro da Stock Car.

#28 Galid Osman

Convidado: Damián Fineschi

Argentino, 29 anos, piloto do Super TC2000 e mais de dez anos de experiência com carros de turismo. Defende a Toyota na categoria e fará sua segunda participação na Corrida de Duplas da Stock Car.

#5 Denis Navarro

Convidado: Franco Girolami

O argentino de 26 anos é irmão de Nestor Girolami, vencedor da Corrida de Duplas de 2015 (ao lado de Ricardo Maurício) e que disputou uma temporada completa na Stock Car em 2016. Franco fará sua segunda participação na prova da Stock. Na Argentina, defende a Mitsubishi na Top Race V6.

SCUDERIA COLÒN

#84 Tarso Marques

Convidado: Fernando Croce

Piloto de Botucatu (SP), 35 anos de idade, com experiência em monopostos, GTs e também no Turismo, onde ano passado disputou a categoria de acesso à Stock Car. Será sua estreia nos V8 da principal categoria do automobilismo brasileiro.

#43 Vitor Meira

Convidado: Vicente Orige

Vicente Orige é o atual campeão brasileiro de Marcas. O catarinense de 41 anos fará sua segunda participação na Corrida de Duplas, desta vez correndo ao lado do amigo e ex-companheiro de equipe – ambos dividiram os boxes da equipe de Juliano Moro no Brasileiro de Marcas em 2015.