Sexta-feira cheia de recados dos bastidores da F-1 diretamente dos EUA

A semana foi bem agitada no noticiário automobilístico, principalmente da Fórmula 1. Com o GP dos Estados Unidos, que acontece neste domingo em Austin, no Texas, naturalmente os bastidores começam a fervilhar com o final da temporada se aproximando. Então, vamos hoje usar das famosas pílulas:

– Brendon Hartley, que faz sua estreia na F1 em uma aparição até agora descrita como uma one-off, fez um trabalho razoável em sua primeira experiência com o carro da Toro Rosso. O neozelandês de 27 anos, dispensado do programa de jovens pilotos da Red Bull em 2010, foi 14º na primeira sessão e 17º na segunda – nesta última, atrás do companheiro Daniil Kvyat, que retorna ao cockpit da equipe depois de ser substituído por Pierre Gasly no Japão;

– Gasly, cria da fabricante de energéticos, teve de ficar na Terra do Sol Nascente para a disputa da etapa final do Super Fórmula, onde é o vice-líder do campeonato com apenas meio ponto de desvantagem. Embora preferisse disputar o GP dos EUA, o francês foi forçado pela Honda, nova parceira da Toro Rosso, a tentar a conquista do título no Japão pela marca;

– De bobo, Hartley não tem nada. Piloto da Porsche no Mundial de Endurance (FIA WEC), o piloto tem duas vitórias nas 24 Horas de Le Mans e lidera a classificação do campeonato. E circulam boatos de que ele estaria quase acertado para correr pela Ganassi na Indy, ao lado do compatriota Scott Dixon;

– Carlos Sainz foi outro que estreou muito bem pela Renault. O acordo entre o piloto espanhol e a fábrica francesa, que era para iniciar em 2018, foi adiantado com a dispensa do fraco Joylon Palmer. Na primeira vez com o carro – que é diferente do da Toro Rosso – o filho do ex-campeão mundial de rali Carlos Sainz cravou o companheiro de equipe Nico Hulkenberg nas duas sessões…

– Para afastar de vez os rumores de uma eventual transferência de Max Verstappen para a Mercedes em 2019, a Red Bull se apressou e anunciou, também hoje, a renovação do contrato com o holandês;

– A McLaren anunciou nesta semana a renovação do contrato de Fernando Alonso. O time inglês, que em 2018 irá com motores Renault, fez até piadinhas no anúncio divulgado nas redes sociais, como se os chefes da equipe estivessem fazendo aulas de espanhol e repetindo frases como mi motor es bueno (meu motor é bom), numa clara alfinetada à antiga parceira Honda;

– Felipe Massa, sexto e oitavo nos treinos de hoje no Circuito das Américas, anda bem insatisfeito com todo o estardalhaço feito em torno do vestibular programado pela Williams para decidir quem será o companheiro de Lance Stroll em 2018;

– Embora o brasileiro também esteja no páreo pela renovação do contrato, a equipe testou nesta semana com Paul di Resta – que substituiu Massa na Hungria quando o piloto teve problemas de saúde – e com Robert Kubica, que viu sumir sua chance de um retorno com a Renault. Felipe se sente desprestigiado e bota fé nos investimentos feitos no carro do próximo ano. Mas admite que pode tirar um ano sabático;

– Lewis Hamilton, em estado de graça, liderou as duas sessões. Sebastian Vettel acompanhou de perto o líder do campeonato, mas sabe que sua missão é praticamente impossível. Restando três etapas para o final do campeonato. São 59 pontos de desvantagem;

– O GP dos Estados Unidos será transmitido pelo canal por assinatura SporTV2 às 17 horas (de Brasília). O horário coincide com a rodada do Brasileirão, por isso a Globo optou por ficar com o futebol – decisão tomada também nos últimos anos.