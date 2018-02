Sim, é laranja! Veja as melhores reações da internet com o novo carro da McLaren

Conforme previamente revelado ontem, quando uma rajada de vento levantou a capa que cobria o novo carro da McLaren quando era descarregado em um aeroporto da Espanha, o time inglês revelou, nesta sexta-feira (23) o MCL33 equipado com motor Renault. E sim, é laranja!

A cor remete a Bruce McLaren, neozelandês fundador do time, nos anos 1960, e que usava o laranja nos carros construídos. Apesar de, por alguns anos, a equipe usar o “papaya” em seus carros somente durante a pré-temporada (no início dos anos 2000, como faz hoje a Red Bull), mas sempre acabava decepcionando os fãs ao iniciar o campeonato no tradicional prateado que usou enquanto teve a Mercedes como fornecedora de motores. Agora, o time atende a um apelo dos fãs. Justíssimo.

Com alguns detalhes em azul – talvez para combinar com o novo capacete de Fernando Alonso, que mudou radicalmente a pintura – o carro foi mostrado hoje e já foi à pista no circuito de Navarra. O bólido traz também o logotipo da Petrobras, que entra este ano como patrocinadora e será, em 2019, fornecedora oficial de combustível e lubrificantes para a equipe.

O mix de cores ficou bonito, de fato. Mas a internet, mesmo gostando, não perdoou.

A começar pela própria Renault, fornecedora de motores da equipe:

Brasileiros também gostam de uma zoeira, e alguns fizeram questão de trazer de volta algumas lembranças do passado paulistano:

Claro que, sem a escada, o McLaren perde alguns décimos de segundo por volta.

Teve gente encontrando semelhanças até no escritório.

Convenhamos que ficou mesmo bonito. Porém, diz o ditado que carro bom é o que ganha corrida. Nos testes da próxima semana em Barcelona nós começaremos a ter um indicativo da real beleza do MCL33.