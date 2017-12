Vai começar a Fórmula E, com notícias boas e uma bem ruim para o Brasil

A Fórmula E, campeonato de carros movidos 100% a eletricidade, começa neste final de semana em Hong Kong. É a quarta temporada da história da categoria, que já tem dois brasileiros campeões: Nelsinho Piquet no torneio inaugural, em 2014-2015, e Lucas di Grassi, que levantou a taça em julho deste ano depois de uma recuperação sensacional no campeonato. No Brasil, as provas são transmitidas ao vivo pelo Fox Sports.

A quarta temporada da história do FIA Formula E Championship começa com boas notícias, como a entrada de novas fabricantes e o status de segunda categoria mais importante do automobilismo mundial, só atrás da Fórmula 1 em importância e relevância. Já são mais fábricas de automóveis envolvidas do que na própria F1. A mais nova da turma é a Audi, do campeão Lucas di Grassi, que agora entra de vez com envolvimento total na série; as próximas a entrar, curiosamente, são também alemãs: BMW, Mercedes e Porsche.

Mas a Fórmula E começa também com uma notícia bem ruim. O Brasil estava no calendário com a sexta etapa da temporada, marcada para o dia 17 de março. O local seria o Anhembi, que anos atrás recebeu a Indy por três anos. Pois bem, o a prova foi oficialmente cancelada. Tanto a prefeitura de São Paulo como a Fórmula E confirmaram que a prova deverá ser adiada para 2019 em razão dos trâmites de privatização do Anhembi.

O prefeito João Dória, já interessadíssimo em privatizar Interlagos, dá o primeiro golpe nos amantes do automobilismo sem nem mesmo colocar as mãos no autódromo da zona sul.