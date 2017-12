Novo espaço no #Fera para falar de velocidade. Aperte o cinto e vamos acelerar!

O título do post soa como um convite praticamente irrecusável para todo o fissurado por velocidade, seja no asfalto ou na terra, em duas ou quatro rodas, com motores a combustão ou elétricos.

Mas é o que vamos fazer por aqui: acelerar. O blog P1 nas Pistas não vai falar só de uma categoria em especial. A ideia é falarmos de automobilismo – Fórmula 1, Fórmula E, Indy, Stock Car, Copa Truck, WEC, IMSA, rali, e até de NASCAR. Além de analisar e informar, o intuito é também contar algumas histórias vividas nas coberturas de provas do automobilismo no Brasil e pelo mundo, além de testes dos mais variados veículos disponíveis no mercado – sejam eles de rua ou de competição.

Claro que este espaço aqui no Esporte Fera está completamente aberto a sugestões. Neste ano já temos temporadas que já se encerraram, outras que estão por se encerrar e outras que estão para começar (sim!). Por isso, fique de olho neste espaço.

E não se esqueça de apertar os cintos.