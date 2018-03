Vitória brasileira em Sebring, pódio e multa por causa de uma… cueca!

Foi um final de semana para fanático nenhum por corridas botar defeito. MotoGP, Nascar, 12 Horas de Sebring, Fórmula E… Um belo aperitivo para o que se avizinha no próximo domingo com a abertura da temporada da Fórmula 1. Três brasileiros com destaque: Pipo Derani, vencedor das 12 Horas de Sebring (pela segunda vez); Felipe Nasr, terceiro colocado na mesma prova e agora líder do campeonato; e Lucas di Grassi com o retorno ao pódio e uma multa esquisitíssima.

Pipo, de 24 anos, conquistou a segunda vitória de sua carreira em Sebring, no estado da Flórida. Ele também havia vencido em 2016 pela mesma equipe. Agora conduzindo o Ligier-Nissan Dpi com Nicolas Lapierre e Johannes Van Overbeek, o brasileiro levou a melhor na segunda prova da temporada do IMSA Sportscar Championship.

Pipo, de nome Luis Felipe, vem de carreira nos monopostos. Correu na Fórmula Renault Europeia, disputou – e venceu provas – na Fórmula 3 Britânica e disputou o Mazda Cooper Series nos Estados Unidos. Quando viu que a vida nos fórmulas não seria longa, partiu imediatamente para o mundo do endurance. Fez provas no Europeu e logo estava no WEC na classe LMP2. Ano passado, disputou o campeonato como piloto oficial da Ford nos GTs.

Agora focado somente no IMSA – mas também negociando no WEC – Pipo tem mostrado há anos porque é um dos melhores pilotos brasileiros no automobilismo internacional. Correndo fora do Brasil desde os 17 anos, Derani vem ganhando cada vez mais espaço e respeito nas melhores categorias do planeta.

Felipe Nasr, também com bom desempenho da Action Express, lutou pela vitória até o final, mas teve de se contentar com a terceira posição. Entretanto, o brasiliense desfruta agora da liderança do campeonato.

Na Fórmula E, a categoria dos carros elétricos correu em Punta del Este no último sábado, em etapa que deveria ter sido a de São Paulo. Com a saída do calendário, os uruguaios receberam a prova de volta após o hiato de um ano. Pista suja e de difícil ultrapassagem. Por incrível que pareça, esta foi a receita para um bom espetáculo de automobilismo.

Largando em segundo depois de ter sido tirado da pole em decisão controversa dos comissários – por ter tocado um pilar móvel de demarcação dos limites da pista -, Lucas di Grassi andou o tempo todo abotoado à traseira do francês Jean-Eric Vergne, sem sucesso nas tentativas de ultrapassagem. Vergne venceu e estendeu sua liderança no campeonato; para Lucas, um alento: seu primeiro pódio na temporada e pontos importantes para quem não tinha nenhum ponto até a quinta rodada do campeonato. São agora 21 pódios para Lucas na Fórmula E – o brasileiro é o recordista nesta estatística.

O que ninguém esperava, muito menos Lucas, era ser multado pela FIA em 10 mil euros. O motivo, dos mais inusitados: sua cueca estava fora dos padrões estabelecidos pelo código internacional do esporte. Segundo os comissários, a peça era mais curta do que o exigido, apesar de também ser à prova de fogo. Lucas se justificou dizendo que, por causa do calor que fazia em Punta, havia usado todas as outras.

Cueca cara…