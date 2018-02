Xi, vazou! Carro da Toro Rosso é fotografado 5 dias antes do lançamento

A Toro Rosso marcou o dia 26 para a apresentação do STR13, seu carro para a temporada 2018. O trabalho na fábrica do time, em Faenza, seguiu de maneira normal, e incluía um dia de filmagens com o bólido na pista de Misano, na Itália.

Acontece que tinha gente no autódromo.

Não demorou nada para que duas imagens do carro já pululassem na internet.

Nota-se, de fato, que é o carro de 2018 mesmo, apesar da pintura ser praticamente idêntica à do ano passado. Halo instalado, as barbatanas traseiras mais baixas. Fatores que não deixam dúvidas.

A dúvida que fica, ou certeza, é a de que este vazamento foi deveras planejado pelo time satélite da Red Bull. Por sua conta oficial no Twitter, a Toro Rosso colocava pequenos vídeos em que o carro passava, mas sem mostrá-lo, dizendo que era o primeiro dia de trabalho de um cinegrafista muito jovem, e que ele ainda estava se acertando com a câmera.

Depois que a foto acima começou a tomar os feeds de notícias, a própria Toro Rosso tratou de colocar uma imagem melhor para mostrar, de vez, o carro.

O símbolo da Honda no bico não deixa dúvidas de que é, mesmo, o carro de 2018. A Toro Rosso é a grande incógnita da temporada. O insucesso da fabricante japonesa com a McLaren deixou todos desconfiados do real potencial do carro para este ano, a ponto de a própria equipe postar um ‘perguntas e respostas’ na ocasião da primeira vez em que o carro foi ligado – com questões do tipo “a fábrica não pegou fogo depois disso?”, “quantas tentativas para ligar o motor?”, entre outras.

A dupla de pilotos é boa. O chefão Helmut Marko já se diz impressionado com a evolução dos japoneses. Vai ser um time interessante de se acompanhar.