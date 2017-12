Você pega onda, mas é chato para comer? Aqui vão 10 dicas para você

Você é chato pra comer? Esse post é pra você!

Quem acompanha o blog, leu o primeiro post da nossa nutricionista

Carolina Vieira abordando a importância de alimentarmos bem para nossa saúde

e, claro, para nosso desempenho na água. Se você se preocupa com a sua

saúde, quer melhorar seu desempenho no surfe, mas é chato pra comer, ou seja,

é seletivo, não curte verduras, legumes e/ou outros grupos de alimentos, se liga

nas dicas da semana que a nossa nutri preparou para você começar a introduzir

esses alimentos na sua rotina:

✓ Tente experimentar novamente aqueles alimentos que você já

experimentou e não gostou. Muitas das vezes, o motivo pelo qual você

não aprovou foi a preparação ou a safra daquele vegetal, que pode

interferir no sabor.

✓ Prefira comprar frutas e verduras da época. Além do preço estar mais

baixo, estarão mais saborosas.

✓ Deixe frutas já higienizadas e picadas na geladeira. Monte uma salada de

frutas colorida em uma taça bonita.

✓ Ao comer em restaurante estilo buffet, evite ir no fim do expediente.

Comemos também com os olhos, então, prefira chegar quando os

rechauds ainda estiverem organizados.

✓ Em casa, prepare uma mesa bonita antes das refeições. Vale até colocar

um pequeno vaso com flor.

✓ Não confie no seu nariz e nos seus olhos. Muitas vezes, o cheiro e a

aparência do alimento podem não lhe agradar, porém, às vezes, não

interferindo no sabor. Sendo assim, experimente novos alimentos, várias

vezes, para afirmar que realmente não gosta.

✓ Tente outras preparações e capriche na aparência. Adicione alimentos

que gosta à preparação e sirva em um prato bonito e decorado.

✓ Tente fazer as refeições com conforto e silêncio. Isso vale desligar e

televisão e não usar o celular.

✓ Experimente os vegetais picados, facilitando assim a absorção dos

temperos.

✓ Tempere bem as saladas. Use temperos naturais, como azeite, sal,

vinagre balsâmico, limão, iogurte, mostarda, mel, ervas, etc.

Alimentar-se bem é essencial, para viver melhor, Aloha!

Por Carolina Vieira (nutricionista – CRN 32561)

Curtiu as dicas?

Confira mais sobre o trabalho da nossa nutri no Facebook e Instagram.