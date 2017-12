Surfar é mais do que pegar uma prancha e se jogar no mar. No surfe, assim como no trânsito e no futebol, existem regras e, sem essas regras, o convívio dentro d’água pode ficar difícil.

Por incrível que pareça, seguir as etiquetas do surfe vai tornar a sua “queda” muito melhor. A essência do surfe requer educação e respeito entre os praticantes.

Aqui vão dez dicas essenciais para você fazer a sua sessão ser perfeita:



Mais dicas de surfe você encontra no canal do Surf Dicas no YouTube, aqui.