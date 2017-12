10 trocas de alimentos saudáveis que podemos fazer antes de cair no mar

Essa é a dica de hoje da nossa nutricionista Carolina Vieira para melhorarmos nosso desempenho no surfe: alimentar-se bem é importante para a nossa saúde e nosso desempenho na água. Mas como será que está nosso carrinho no supermercado? Como saber se realmente estamos levando para casa produtos bacanas para nossa saúde? Leia os rótulos!

Conheça os produtos que você está consumindo: A lista de ingredientes é por ordem decrescente da formulação de um produto, então atente-se para os primeiros ingredientes da lista. Opte por produtos minimamente processados ou com menor adição de conservantes, aromas, estabilizantes, etc. Na tabela de informação nutricional, atente-se à quantidade de açúcares (quando informada), sódio e gorduras dos alimentos. Os produtos integrais devem conter 3 gramas de fibras alimentares por porção, em média.

Cuidado também com os alimentos “falso saudáveis”, ou seja, “zero isso”, “zero aquilo”. Não é porque foi retirado algum nutriente/alimento que ele se tornou obrigatoriamente mais saudável para você!

Para ficar mais fácil, nossa nutricionista fez um TOP 10, com trocas saudáveis para você melhorar sua alimentação, reduzindo o consumo de alimentos ultra processados:

Top 10 – Trocas Saudáveis

1 – Iogurte frutado por iogurte natural batido com frutas

2 – Molho de tomate pronto por molho de tomate caseiro, extrato, polpa ou purê de tomate

3 – Margarina por manteiga

4 – Refrescos em pó, néctar e refrescos em embalagens tetra pak, refrigerantes (inclusive dietéticos) por sucos naturais, de polpa congelada, suco de uva integral e água de coco

5 – Temperos prontos (caldos em pó ou tabletes, shoyo, molho inglês, glutamato monossódico, condimentos como ketchup, maionese, etc) por temperos naturais e ervas aromáticas (cebola, alho, tomilho, manjericão, hortelã, alecrim, orégano, gengibre, açafrão, canela, limão, cravo, pimenta preta, coentro, vinagre, etc)

6 – Macarrão instantâneo por macarrão cabelinho de anjo (tão rápido de cozinhar quanto)

7 – Vegetais em conserva (ervilha, milho, palmito, champignon, azeitona, etc) por vegetais frescos e/ou congelados

8 – Embutidos para lanches (mortadela, salsicha, peito de peru, presunto, etc) por peito de frango cozido e desfiado, carne moída magra cozida ou ovo mexido

9 – Queijos amarelos (mussarela, parmesão, prato, etc) por queijos frescos/brancos

10 – Açúcar branco por açúcar demerara, mascavo, mel e melado de cana.

Confira mais sobre o trabalho da nossa nutri no Facebook e Instagram.