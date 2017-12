Bora cair no mar? Mas antes se hidrate e siga essas dicas nutricionais

O inverno está chegando e é comum reduzirmos o consumo de água nessa época do ano. Vários fatores influenciam na troca de calor do surfista com o ambiente como, por exemplo, a temperatura da água e do ar, a velocidade do vento, clima, duração do surfe, o que pode resultar em perda hidreletrolítica (água e sal), ou seja, desidratação.

Um atleta bem hidratado possui um melhor desempenho dentro da água, como mais força e disposição, além de garantir recuperação facilitada pós surfe. Estar desidratado prejudica na concentração, além de gerar dores de cabeça e sonolência.

Então se liga nas dicas abaixo da nossa nutricionista Carolina Vieira e não dê bobeira:

– Capriche em uma alimentação balanceada (veja nosso post anterior) e ingira bastante líquidos sempre, principalmente um dia antes do surfe.

– Cerca de 1 hora antes de cair no mar, tome 500 ml de água.

– Se liga na cor da sua urina! Amarelada e concentrada? Sinal que seu organismo precisa de água.

– Se estiver em uma competição, aproveite os intervalos para hidratar-se.

– A cada 1 hora de surfe, beber cerca de 250 ml de água ou outra bebida e não passar mais de 2 horas dentro do mar, sem se hidratar. Ainda que o dia esteja com boas ondas, vale a pena dar um “break” para hidratar-se e voltar pro mar com mais resistência.

Que tal então curtir uma água de coco, sucos naturais, água, mate ou caldo de cana?

Vale lembrar que sempre é importante consultar um profissional para adequações nutricionais necessárias de acordo com a sua prática esportiva (amador/profissional) e suas necessidades fisiológicas.

Por Carolina Vieira (nutricionista – CRN 32561)

Facebook: /NutricionistaCarolinaVieira Instagram: @nutcarolinardvieira