Torneio de bodyboard promete agitar a cidade de Praia Grande, litoral de SP

A praia da Vila Caiçara, na cidade de Praia Grande, litoral sul de São Paulo, receberá dia 12 de novembro a segunda edição do campeonato Bodyboard Attack. O evento, com supervisão da Federação de Bodyboard do Estado de São Paulo (FEBBESP), encerrará o calendário de atividades de 2017 do Circuito Paulista, definindo os futuros campeões estaduais.

As categorias em disputa serão: profissional masculino e feminino, amador masculino, iniciante masculino e dropknee. Além do show de bodyboard dentro d’água, rolará na areia muito som, sorteios de brindes e tendas com atividades ministrada pelos patrocinadores do evento.

Para se inscrever ou ter mais informações acesse a página e o evento. Se liga no que rolou na última edição: