Fera fecha parceria e estreia primeiro blog de esportes no site: Surf Dicas

A partir desta semana, o FERA tem um novo parceiro. O Surf Dicas, canal do Youtube que existe desde 2013 e possui quase 30.000 inscritos. Através de vídeos, surfistas profissionais dão dicas para iniciantes no esporte, um dos que mais crescem no Brasil e no mundo.

O blog é dirigido por Derek Cruz. Nascido em Praia Grande, no litoral de São Paulo, Derek tem o surf na vida deste que nasceu, com pai shaper e surfista, ganhou sua primeira prancha aos três meses de idade. Cresceu acompanhando o trabalho do pai e o amor pelo esporte cresceu junto. Hoje com 23 anos, é responsável pelo canal no YouTube Surf Dicas, considerado o maior canal no segmento. Lá ele dá dicas de surf, ensinando, ajudando e tirando as dúvidas da galera que curte esse esporte. Free Surfer, sempre teve vontade de passar adiante seus conhecimentos e encontrou na plataforma o jeito de fazer isso. Hoje conta com ajuda da esposa Daiane Cruz que também contribuirá para o blog.

Confira o primeiro vídeo: