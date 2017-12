Entender como funcionam as ondas é parte essencial do aprendizado de um surfista

Surfar é mais do que se jogar no mar e encarar as ondas. Antes de tudo, devemos ter conhecimento sobre o mar e entender como as coisas funcionam. É importante saber onde é nosso lugar, porque e onde as ondas quebram, etc.

O mar pode ser muito perigoso, uma vez que, se não o conhecemos, podemos passar por diversas situações de perigo. Por isso, é muito importante que você não saia da zona de surf, onde as ondas quebram e o lazer é garantido.

Mais dicas como essa, acesse;

