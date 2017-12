Como transportar sua prancha de surfe de forma segura e legal; assista

Um grande problema que nós surfistas enfrentamos é sobre como transportar a nossa prancha de surfe, de acordo com a lei é proibido transportar nossas pranchas dentro do veículo e até mesmo fora dele sem o suporte indicado.

Um outro problema é o custo altíssimo dos suportes, e a fixação deles no teto do carro. Alguns suportes exigem fazer uma furação no teto que futuramente pode facilitar que a lata enferruje, e em caso de retirada do rack, será necessário passar por uma funilaria.

Outros modelos, já permitem que o rack seja fixado e retirado quando necessário sem que seja furado o teto do automóvel, o único problema é que ao tirar e colocar o rack de lugar ele sofre um desgaste e muitas vezes espanam os parafusos. E o mesmo rack só serve para o mesmo modelo de carro, uma vez que você precisar “emprestar” ou utilizar em um outro carro isso não será possível!

Pensando em todos esses fatores, engenheiros criaram uma solução simples e eficaz, o sistema consiste em um rack de ventosas que funciona por sucção, a instalação demora menos de 2 minutos e pode ser feita por qualquer pessoa. E o melhor, sem o uso de ferramentas.

Mais aí vem uma questão muito importante: Será que esse suporte é mesmo resistente? E por esse e outros fatores, fizemos questão de testar o equipamento e mostrar para você em formato de vídeo:

Conheça o produto: https://www.modernizza.com.br/rack-de-ventosa