Aprenda como é possível largar a vida de escritório e viver de surfe; assista

Que o surfe está em alta nós já sabemos, já que a indústria do movimenta R$ 7 bilhões todo ano, com roupas, acessórios, pranchas e serviços relacionados.

A pergunta que nos fazemos é: Como podemos fazer parte dessa “fatia do bolo”?

Nem sempre um grande empreendimento é o caso, já que existem diversas formas de entrar no mercado sem fazer grandes investimentos.

Com todo o crescimento do esporte, automaticamente novos adeptos aparecem, e é ai que surge uma grande oportunidade!

Já pensou em virar um instrutor de surfe e Stand Up Paddle? Pois é, isso é possível e muito mais simples do que se parece, o IBRASURF (Instituto Brasileiro de Surf) é responsável por formar novos instrutores de surfe e SUP e para isso basta você fazer sua inscrição no Curso pelo site e aguardar as datas.

Você vai virar um instrutor de surfe formado pelo Instituto Brasileiro de Surf, ensinar novas pessoas e, de quebra, receber por isso. Quer coisa melhor?

SE INSCREVA CLICANDO AQUI!