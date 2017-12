Dias 11 e 12 de Novembro, Ubatuba vai tremer: confira a programação

Dias 11 e 12 de Novembro, próximo fim de semana, a cidade de Ubatuba vai tremer.

O Ibrasurf vai realizar, na Praia de Itamambuca, o curso mais completo para formação e atualização de instrutores de SURF SUP e SUP do Brasil!

Serão 70 amantes do esporte fazendo a festa da 19.ª edição, em um fim de semana repleto de muita emoção, muito aprendizado e experiências incríveis.

Realizado desde 1999, o Curso de Formação e Atualização de Instrutores de Surf e SUP é o principal e mais conceituado do país, tendo formado mais de 800 instrutores nas suas 18 edições anteriores. Seu objetivo é capacitar profissionais através de conteúdo teórico e prático, compartilhando informações e experiências com foco na segurança, qualidade e diversão durante as aulas.

Todos os alunos, recebem um certificado homologado pela CBS (Confederação Brasileira de Surf), FPS (Federação Paulista de Surf) e Ibrasurf (Instituto Brasileiro de Surf).

