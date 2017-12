Doamos uma prancha no dia das crianças; entre para esse time você também!

Surfar é mais do que status, mais do que um simples esporte. O surfe promove sensações incríveis, momentos mágicos, é um estilo de vida. Surfistas ajudam um ao outro e pensando em tudo isso, criamos uma ação solidária com o intuito de arrecadar pranchas e equipamentos que possam vir a beneficiar novos surfistas.

Nem todo mundo tem condições de comprar uma prancha e poder sentir a sensação maravilhosa de deslizar sobre uma onda. É pensando nisso que queremos incentivar as pessoas que tem uma ou mais pranchas encostadas a doar.

Já parou para pensar que algo que está em casa parado pode fazer uma outra pessoa tão feliz? Assista:

Seja um Doador de Pranchas também, envie um e-mail para: surfdicas@hotmail.com

O Ponto de coleta fica na loja Megatons.

Bora ajudar também… ALOHA!