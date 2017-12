No dia 20 de junho é comemorado o Dia Mundial do Surfe, e nós do Surf Dicas não podíamos deixar passar essa data em branco, então aqui vão algumas palavras de um Surfista:

O surf é a melhor coisa que aconteceu na nossa vida.

Surfar é um estilo de vida, um estado de espírito, uma religião.

Surfar é paz, alegria e também união.

Surfar é uma riqueza, é natureza e contemplação.